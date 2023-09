Približne o 20:00 na miesto dorazil predseda progresívcov Michal Šimečka. Ako inak, na presun využil zelený spôsob dopravy - nechal sa doviezť taxíkom. Ihneď po príchode bol zaplavený hŕbou otázok od médií. Okrem iného zisťovali, či si vopred trúfne odhadnúť výsledok parlamentných volieb. „Nebudem predpovedať, ani stanovovať nejaké ciele v zmysle čísiel. Neurobím to teraz, dve hodiny pred moratóriom,“ povedal Šimečka a dodal, aby sme si ešte tých pár hodín na výsledky počkali.

Niektorí novinári pred volebným štábom PS-ka zachytili pohybovať sa podozrivú osobu. Údajne ňou mal byť predseda národniarov Andrej Danko, ktorý sa chcel chovať inkognito. Dôvod jeho zvláštnej návštevy nie je jasný ani Šimečkovi. „Neviem. Ja som prišiel teraz, takže som to ani nezachytil. Neviem, ako by som to komentoval. Možno ho tu majú tiež niekde blízko (volebný štáb SNS, pozn. red.),“ vyjadril sa.

ZÁBERY Z VOLEBNEJ NOCI PROGRESÍVNEHO SLOVENSKA SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII. STAČÍ KLIKNÚŤ SEM!

Prečítajte si tiež: