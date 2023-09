Priebežné výsledky volieb:

Zdroj: Štatistický úrad SR

EXIT POLL TV Markíza a agentúry Focus:

Top 10 strán podľa exit pollu. Zdroj: TV Noviny

EXIT POLL RTVS a agentúry Median

Predbežné výsledky predčasných parlamentných volieb. Zdroj: RTVS/ agentúra MEDIAN.SK

Voľby 2023 sledujeme ONLINE:

3:00 V centrále strany KDH to počas volebnej noci žije! Pozrite si VIDEO, ako oslavujú volebnú noc:

02:45 Smer-SD sa k voľbám vyjadrí až po oficiálnych výsledkoch v nedeľu ráno. Informovali o tom predstavitelia strany Robert Kaliňák a Juraj Blanár. Poznamenali, že sčítavanie hlasov ide pomaly a ešte sa môže veľa zmeniť. Preto nechceli robiť predčasné závery a komentovať priebežné výsledky.

"Nechceme robiť uzávery, ktoré by boli predčasné. Spočítavanie ide naozaj veľmi pomaly," uviedol Blanár. Skonštatoval, že aktuálne sa pohybuje viacero strán okolo hranice piatich percent a až po zrátaní všetkých hlasov sa uvidí výsledok.

02:30 Po spočítaní 54 percent okrskov vedie v priebežných neoficiálnych výsledkoch naďalej strana Smer-SD so ziskom 23,86 percenta. Za ňou nasleduje Hlas-SD s 15,9 percentami a Progresívne Slovensko s 14,23 percentami. Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Koalícia OĽANO a priatelia, KÚ a Za ľudí zatiaľ získala 9,62 percenta. Vo voľbách potrebuje získať aspoň sedem percent, aby sa dostala do Národnej rady SR. Do parlamentu by sa dostali aj KDH s výsledkom 7,52 percenta, SNS s 5,81 percentami, Aliancia s 5,15 percentami, Republika s 5,11 percentami a SaS s 5,09 percentami.

02:15 Spočítaných je 40,43 % hlasov. Na prvom mieste stále zostáva Smer-SD (24,27 %). Nasleduje strana Hlas-SD (16,31 %) a po nej Progresívne Slovensko (13,63 %).

Koalícia OĽANO a priatelia, KÚ a Za ľudí zatiaľ získala 9,22 percenta. Vo voľbách potrebuje získať aspoň sedem percent, aby sa dostala do Národnej rady SR. Do parlamentu by sa dostali aj KDH s výsledkom 7,62 percenta, SNS so 5,89 percentami, Republika s 5,22 percentami a Aliancia s 5,09 percentami. Volebná účasť dosahuje 66,87 percenta.

02:00 Prvý z politikov SNS po uzavretí volebných miestností prišiel medzi novinárov Rudolf Huliak, starosta Očovej, 150ka na kandidátke národniarov. "Očakávali sme viac ako momentálne máme," oznámil prítomným novinárom. Vedenie strany sa nachádza v budove SNS na Šafárikovom námestí a s napätím očakáva záverečné sčítanie hlasov. Huliak okrem iného povedal, že ho prekvapilo zatiaľ nízke percento zisku hnutia Republika a naopak vyšší zisk KDH. "Zrejme to Majerskému s tou pliagou vyšlo," poznamenal Huliak a dodal, že verí tom, že sa SNS do parlamentu dostane.

Prvý z politikov SNS po uzavretí volebných miestností prišiel medzi novinárov Rudolf Huliak. Zdroj: Plus JEDEN DEŇ

01:44 Michal Šimečka práve poskytol ďalší prejav, tentoraz ku priebehu sčítavania hlasov. Viac sa dozviete vo VIDEU:

Parlamentné voľby na Slovensku. Volebná centrála strany Progresívne Slovensko. Na snímke je predseda strany Michal Šimečka počas čakania na spočítanie väčšiny hlasov. Zdroj: MATEJ KALINA

01:25 V centrále Sme rodina zostalo o pol druhej po polnoci už len zopár ľudí. Sklamanie z predbežných výsledkov je citeľné.

01:12 Vyjadrenie Roberta Kaliňáka po vyhlásení predbežných výsledkov volieb si vypočujte vo VIDEU:

01:10 Po spočítaní 28,11 percenta okrskov vedie v priebežných neoficiálnych výsledkoch strana Smer-SD so ziskom 25,04 percenta. Za ňou nasleduje Hlas-SD s 17,04 percentami a Progresívne Slovensko (PS) s 11,68 percentami. Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Koalícia OĽANO a priatelia, KÚ a Za ľudí zatiaľ získala 9,11 percenta. Vo voľbách potrebuje získať aspoň sedem percent, aby sa dostala do Národnej rady SR. Do parlamentu by sa dostali aj KDH s výsledkom 7,45 percenta, SNS so 6,06 percentami, Aliancia s 5,98 percentami a Republika s 5,48 percentami.

01:03 Nálada na volebnej noci v centrále Progresíveho Slovenska pomaly upadá. Po eufórii z exit pollu, progresívci spadli na tretiu priečku. Bývalý podpredseda PS Michal Truban už avizoval, že pri hodnotení z exit pollov treba byť opatrný: "Vnímal som to iba ako ďalší prieskum, vôbec nič reálne. Ani som netlieskal, ani som sa nejako extra neradoval.""

Finálny výsledok nechcel odhadovať. "Aj pred tromi rokmi som všeličo odhadoval, teraz som úplne v pokoji, čakám, ako to bude postupne nabiehať a hlavne, aký bude posledný finálny súčet všetkých hlasov," povedal Truban, ktorý v parlamentných voľbách v roku 2020 viedol koalíciu PS-Spolu, ktorá sa napokon tesne do parlamentu nedostala.

01:00 Líder SaS Richard Sulík sa teší, že niekoľko strán sa podľa exit poolu do parlamentu nedostalo. "Vychádzam z toho, že v parlamente budeme. Len nekrič hop kým nepreskočíš. Samozrejme, chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým našim voličom," krotil Sulík vášne. Viac nájdete vo VIDEU:

00:55 Peter Pčolinský po predbežných výsledkoch volieb hovorí, že sa na začiatku mája mali hodiť o zem a trvať na ich skoršom termíne. Boris Kollár by podľa neho nemal vyvodiť osobnú zodpovednosť. Predpokladá, že v krátkom čase sa zíde predsedníctvo a vyhodnotí kampaň i výsledky. Najviac ho počas kampane potešila účasť občanov, ktorí hovorili, že majú už dosť chaosu a chcú pokoj. "Vystupovali sme slušne, nebili sme sa na uliciach. Ale možno sa práve to niekomu páči. V praxi budeme pokračovať ďalej, nebojím sa, že budem bez práce, nikdy som nebol nezamestnaný. Počkáme si na konečne výsledky, z doterajších výsledkov mám zmiešané pocity," uviedol.

00:45 Strana Modrí, Most-Híd bude naďalej pokračovať v snahe o vytvorenie silnej stredopravej formácie typu Európskej ľudovej strany, čo znamená spoluprácu tolerantných kresťanských demokratov, liberálov a konzervatívcov. V reakcii na výsledky exit pollov, podľa ktorých sa strana nedostala do parlamentu, to uviedol líder strany Mikuláš Dzurinda. "Za týmto projektom budeme kráčať ďalej a, samozrejme, naďalej sa budeme uchádzať o spoluprácu takýchto ideovo a programovo blízkych strán," povedal novinárom.

Prvotné odhady výsledkov volieb pre stranu Modrí, Most-Híd nepovažuje za extrémne prekvapenie, pretože mnohí ľudia sa podľa neho napriek podpore báli túto stranu voliť. "Myslím, že sme odviedli veľký kus práce, ale, samozrejme, si uvedomujem, že výsledky tejto práce sa nám nepodarilo dostať k voličovi," povedal. Poukázal na krátkosť času aj na úspech politických a mediálnych síl koncentrovať hlasy okolo Progresívneho Slovenska (PS).

00:40 Ako informuje Štatistický úrad SR na svojom webe, spočítaných je zatiaľ 18,17 percenta hlasov. Na prvom mieste je strana Smer-SD s 25,43 %. Nasleduje strana Hlas-SD s 17,43 % a na treťom mieste je Progresívne Slovensko s 11,11 %.

Do NR SR by sa tiež zatiaľ dostali strany OĽANO, KDH, SNS, Aliancia a Republika. Pred bránami parlamentu by zostali strany SaS (4,00 %), Sme rodina (2,6 %) aj Demokrati (2,28 %).

00:30 Herec Jozef Vajda prišiel do centrály SaS, ktorú sám volil. Spoločnosť mu robila Janka Bittó Cigániková.

00:20 Podpredseda strany Demokrati Jaroslav Naď sa pozerá na výsledky exit pollov so sklamaním a ľútosťou. Čaká však na finálne výsledky. "Ľudsky aj v zmysle záujmov strany by sme boli radšej, keby sme tam mali vyššie čísla," skonštatoval. Poukázal na to, že v ostatných voľbách boli veľmi veľké rozdiely medzi exit pollom a finálnymi výsledkami. "Počkáme si na výsledky a potom zaujmeme nejaké stanovisko," dodal.

00:10 Po spočítaní 12,05 percenta okrskov vedie v priebežných neoficiálnych výsledkoch strana Smer-SD so ziskom 25,82 percenta. Za ňou nasleduje Hlas-SD s 18,19 percentami a Progresívne Slovensko (PS) s 10,42 percentami. Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Koalícia OĽANO a priatelia, KÚ a Za ľudí zatiaľ získala 8,58 percenta. Vo voľbách potrebuje získať aspoň sedem percent, aby sa dostala do Národnej rady SR. Do parlamentu by sa dostali aj KDH s výsledkom 7,37 percenta, SNS so 6,12 percentami, Aliancia s 5,94 percentami a Republika s 5,55 percentami. Volebná účasť dosahuje 67,09 percenta. Výsledky zatiaľ zohľadňujú malé množstvo spočítaných okrskov, poradie strán sa môže meniť.

00:05 Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár si po predbežných výsledkoch predčasných parlamentných volieb nemyslí, že to jeho strana dotiahne do parlamentu. Nízky podiel hlasov si vysvetľuje vysokou účasťou vo voľbách a antikampaňou. "Na parlament to už hnutie Sme rodina asi nevytlačí, takže vnímame to ako vôľu ľudí. Takto sa rozhodli, musíme to rešpektovať, musíme sa s tým vysporiadať," povedal.

Parlamentné voľby 2023 vo volebnej centrále politickej strany SME RODINA v Bratislave. Na snímke Boris Kollár. Zdroj: EMIL VAŠKO

00:00 Predseda strany OĽANO Igor Matovič dorazil do centrály.

23:55 Zatiaľ to vyzerá tak, že výsledok Hlasu-SD nebude hanbou. Uviedol to predseda strany Peter Pellegrini po zverejnení exit pollov. "Sme novou najmladšou stranou, ktorá v súboji bola, a byť hneď tretí a rozhodujúci pre koalíciu nie je vôbec zlý výsledok," skonštatoval líder Hlasu. Zopakoval, že strana bude zohrávať vážnu úlohu pri vyjednávaní o koalícii.

23:50 Hnutie Republika bude rešpektovať výsledky volieb, ktoré sú odrazom vôle občanov. Napriek tomu dúfa, že Progresívne Slovensko (PS) nebude víťazom volieb. V reakcii na zverejnené exit polly to vo volebnej centrále Republiky v Nitre povedal jej predseda Milan Uhrík.

Zdôraznil, že exit polly berie s rezervou. "Mnohí naši voliči sú takí, že odmietajú v prieskumoch povedať, koho volili," podotkol Uhrík. Skonštatoval, že hnutie Republika by mrzelo, keby sa potvrdili výsledky exit pollu a PS by sa stalo víťazom volieb. "Ak to tak bude, budeme to rešpektovať. Veríme však, že aj naše percentá, ktoré prieskum odhaduje na šesť percent, budú ešte rásť," dodal.

23:47 Predseda strany SaS Richard Sulík možnú koalíciu nevidí podľa výsledkov exit pollov až tak zle. Uviedol to po ich zverejnení. Čaká na spoľahlivejšie výsledky.

"Čo sa týka možnej budúcej koalície, tak ak by tie exit polly platili, nevyzeralo by to až tak zle. Nebudem ďalej špekulovať, počkáme si na lepšie, pevnejšie, spoľahlivejšie výsledky," skonštatoval. Výsledky vníma ako silný odkaz od ich voličského jadra, aby to nabudúce robili čitateľnejšie. Zároveň k výsledkom exit pollov pogratuloval hnutiu Progresívne Slovensko.

23:45 Situácia v centrále Hlasu-SD je pokojná a bez výraznejších emócií. Peter Pellegrini často v rozhovoroch pre médiá opakuje, že sa nebude vyjadrovať k povolebným koalíciám a rôznym kombináciám. Prízvukuje, že samozrejme v hre je aj možnosť, že môže ísť Hlas-SD do opozície. Faktom je, že podľa prieskumu a prvých výsledkov to vyzerá, že Pellegrini a jeho strana bude pre budúcu koalíciu životne dôležitá.

23:42 Boris Kollár sa vyjadril k predbežným výsledkom volieb: "Určite nás to neteší, ale taký je život. Počkáme si na konečne čísla, ale asi to na 5 percent nepôjde. Hra proti nám vysoká účasť voličov a špinavá kampaň, ktorú proti mne rozpútali istí ľudia. Na otázku, či cíti horkosť odpovedal: Nie, horkosť som cítil, keď sme sa nedostali do europarlamentu."

Parlamentné voľby 2023 vo volebnej centrále politickej strany SME RODINA v Bratislave. Na snímke Boris Kollár. Zdroj: EMIL VAŠKO

23:40 Po spočítaní 3,45 percenta okrskov vedie v priebežných neoficiálnych výsledkoch strana Smer-SD so ziskom 26,10 percenta. Za ňou nasleduje Hlas-SD s 18,96 percentami a Progresívne Slovensko (PS) s 8,84 percentami. Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Aliancia zatiaľ získala 7,84 percenta a OĽANO a priatelia 7,6 percenta. Vo voľbách ako koalícia potrebuje získať aspoň sedem percent, aby sa dostala do Národnej rady SR. Do parlamentu by sa dostali aj KDH s výsledkom 7,05 percenta, SNS so 6,42 percenta a Republika s 5,78 percenta. Volebná účasť dosahuje 67,77 percenta. Výsledky zatiaľ zohľadňujú malé množstvo spočítaných okrskov, poradie strán sa môže meniť.

23:35 V okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany boli voľby poznačené vysokým záujmom voličov odovzdať svoj hlas. Priebeh bol všade pokojný a problémy neboli závažnejšieho rázu. Potvrdili to okresné volebné komisie (OVK).

V okrese Piešťany podľa predsedu OVK Tomáša Drobného odhadujú volebnú účasť nad 70 percent, čo je viac v porovnaní s účasťou v predchádzajúcich voľbách do NR SR v roku 2020. "Okrsky nám nahlasovali, že od rána až do večera sa nezastavili, ľudia chodili v priebehu celého dňa," povedal pre TASR. Členovia OVK prešli jednotlivé volebné miestnosti, konštatovali nenarušený priebeh volieb.

