Kormidlo slovenskej zahraničnej politiky prebral Rastislav Káčer, 57–ročný rodák zo stredného Slovenska. O novej tvári našej diplomacie nevedia občania veľa, pretože nikdy v aktívnej politike nepôsobil a venoval sa predovšetkým svojej práci veľvyslanca. Pozreli sme sa preto do jeho súkromia a pokúsili sa zistiť, čo má budúci šéf slovenskej diplomacie rád.

Rastislav Káčer pochádza z Tekova, konkrétne z mestečka Nová Baňa. Spočiatku to vyzeralo, že sa vydá na dráhu lekára. Nakoniec vyštudoval chémiu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Pomerne netradičný štart pre budúceho kariérneho diplomata. Zlom však nastal po roku 1989, keď pokračoval vo svojich vysokoškolských štúdiách a drel lavice v Ústave medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského v Bratislave.

Následne sa rozbehla jeho už teraz bohatá diplomatická kariéra. Prvým veľkým medzníkom bolo jeho pôsobenie na Ministerstve obrany SR v rokoch 2001 až 2003. Bol štátnym tajomníkom a intenzívne sa podieľal na rokovaniach o vstupe Slovenska do štruktúr Severoatlantickej aliancie, ktorej sme dodnes pevnou súčasťou. Bol aj spoluzakladateľom významnej konferencie GLOBSEC a niekoľko rokov aj mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom v Spojených štátoch amerických, neskôr v Maďarsku a donedávna aj u susedov v Českej republike.

V jeho profile nechýbajú ani rôzne zábery staršieho dáta, na ktorých sú aj jeho predchodca a dobrý priateľ Ivan Korčok, expremiér Mikuláš Dzurinda a ďalší. Ako jeden z mála Slovákov sa môže pýšiť snímkami s rôznymi bývalými a súčasnými svetovými osobnosťami, ako je francúzsky prezident Emmanuel Macron či bývalý americký prezident George W. Bush.

Vyzerá to tak, že Rastislav Káčer obľubuje aj cesty na svojej motorke, potulky prírodou a okrem iného si vie vychutnať dobré fajky a kvalitné pivá. O jeho živote sa dozvedáme aj z rôznych príhod, skúseností a zamyslení, ktoré Káčer vo svojom profile verejne napísal: „Ale ako šliapem o pol druhej domov v surovom mraze, rozmýšľam nad tými guľami. Vlastne, ani mnohí chlapi nemajú gule. Vôbec žiadne. A poznám baby, ktoré majú poriadne. A bojazlivý chlap je otras, príliš vystrašená žena je tiež problém,“ napísal v jednom zo svojich príspevkov.

Samozrejme, prečítať si vieme aj príspevky na vážnejšie témy: „Nebyť Čechov, našich emigrantov v USA, vzdelaných Slovákov ako Štefánik a prezidenta Wilsona (áno, priatelia, amerického prezidenta, nie ruského cára), tak sme dnes zhruba niekoľkotisícový folklórny súbor,“ konštatoval Káčer.

Svoj vstup do politiky komentoval týmito slovami: „Narodil som sa tu, vyrástol som tu, ľúbim moju vlasť a chcem, aby ostala slobodnou, uznávanou a prosperujúcou krajinou. Miestom, kde sa oplatí mladým plánovať si svoju budúcnosť, žiť a dobre sa tu cítiť. Toto nie je garantované nikým, musíme sa o to pričiniť všetci. Preto do toho ‚mr*níka‘ idem. Lebo mám rád svoju vlasť a vás, priatelia.“

Jeho zvolenie do funkcie ministra brali koaliční a opoziční poslanci rozdielne. Napríklad Andrej Stančík (OĽaNO) sa vyjadril pozitívne: „Pánovi Káčerovi patrí veľká vďaka za to, že prijal nomináciu a v týchto ťažkých časoch preberá zodpovednosť. Držím palce a budem mu kryť chrbát!“ Predstaviteľ strany Smer-SD Marián Kéry zasa na sociálnej sieti napísal: „Keď bol veľvyslancom Slovenska v Maďarsku, na veľvyslanectve v Budapešti vyvesil dúhovú vlajku. S akými liberálnymi či proamerickými krokmi príde teraz?“ zamýšľal sa Kéry.

Vyzerá to teda tak, že od nového ministra môžeme očakávať okrem razantných stanovísk aj množstvo príhod zo súkromia.