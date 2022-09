Ďuriš Nicholsonová bola v posledných eurovoľbách zvolená spolu s bývalým ministrom školstva Eugenom Jurzycom za stranu Sloboda a Solidarita, ktorej bola vtedy členkou. Po nezhodách s vedením strany sa však napokon rozhodla od liberálov odísť a v súčasnosti sa nebojí kritizovať aj svojho bývalého straníckeho šéfa Richarda Sulíka.

„Toto je proces, ktorý je samozničujúci. Na konci bude zánik SaS. Problém je, že Sulík si tak „odpálil“ všetkých svojich kritikov, že stratil v strane systém bŕzd a protiváh,“ kritizovala Sulíka v nedávnom rozhore pre portál Aktuality. Sulík svojho času označil koniec Ďuriš Nicholsonovej v SaS za prehnaný.

Jej meno sa spájalo aj s novým politickým subjektom, pričom ani samotná Ďuriš Nicholsonová v ňom nevylúčila svoju účasť. Za lídra si vedela predstaviť bývalého ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka, pričom súčasťou projektu mal byť podľa jej slov aj niekdajší minister financií Ivan Mikloš.

Europoslankyňa sa však vo svojom profile na sociálnej sieti nechala počuť, ako to vidí so svojou ďalšou kandidatúrou do Európskeho parlamentu. JEJ ODPOVEĎ SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII.

Ďuriš Nicholsonová pred časom nevylúčila ani návrat na slovenskú politickú scénu, pričom spoluprácu by si vedela predstaviť napríklad s Vladimírou Marcinkovou (klub SaS), s ktorou má v súčasnosti aj podcast na rôzne témy.