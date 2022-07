NOVÁ VOJNA medzi politikmi: SULÍK urobil s dúhovou vlajkou podľa Gyimesiho hotové ŠIALENSTVO ×

Medzi politikmi OĽaNO a SaS to opäť vrie. Môže za to rozhodnutie Richarda Sulíka (54) vyvesiť pred budovou Ministerstva hospodárstva SR dúhovú vlajku na podporu Dúhového Prideu. To poriadne rozčúlilo konzervatívneho poslanca Milana Kuriaka (51), ku ktorému sa pridal aj György Gyimesi (41).