Richard Sulík je vášnivý kuchár a sám dokonca vydal dve kuchárske knihy. Rovnakú záľubu vo varení má však aj malý syn Lucie Ďuriš Nicholsonovej - Jakub. Europoslankyňa sa do svojej funkcie dostala práve na kandidátke SaS. Od liberálov síce vo februári 2021 odišla kvôli hádke s ministerkou investícií zo Za ľudí Veronikou Remišovou, no na svoju stranu stále nezanevrela. S poslankyňou SaS Vladimírou Marcinkovou dokonca pred pár dňami vytvorila na sociálnej sieti nový projekt a teda nie je úplne vylúčené, že sa k liberálom vráti.

„Jakub varí. Veľmi ho to baví. Sám krája zeleninu ostrým nožom. Dáva si pri tom veľký pozor. Ochutnáva, ochucuje. Varí na peci a musí si dávať pozor, aby sa nepopálil,“ napísala na sociálnej sieti Ďuriš Nicholsonová o svojom synovi, ktorý sa narodil pred šiestimi rokmi. Už v tak nízkom veku teda zarezáva za sporákom a podľa slov političky aj už vie, čomu sa chce v budúcnosti venovať: „Hovorí, že chce byť kuchárom.“



Sulík by sa možno potešil návratu Ďuriš Nicholsonovej do jeho strany. Veď vo voľbách 2020 získala 64689 preferenčných hlasov, čo bolo o 35-tisíc viac, ako dostala Janka Bittó Cigániková, na ktorej svadbe Sulík varil. Dá sa predpokladať, že šéf liberálov by možno bral Jakuba ako budúceho konkurenta, no teraz by pravdepodobne privítal, keby mu v kuchyni pomohol. „Ak bude šťastný kuchár, budem šťastná mama,“ napísala Ďuriš Nicholsonová o synovi.

