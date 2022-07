Krúpa nepatrí medzi politikov, ktorí sa hádajú na dennej báze. Naopak, verejnosťou je skôr vnímaný ako rozvážny človek, ktorý si dáva pozor na to, čo povie. O to nečakanejšia bola jeho dnešná drsná kritika politiky Matovičovho hnutia: „OĽaNO v roku 2022 už nie tým hnutím ako v roku 2020. Urobilo toľko hodnotových obratov, že sa v spätnom zrkadle spreneverilo zásadám, z ktorých vzišlo.“ Krúpov odchod z OĽANO visel pritom na vlásku už dlhšie, veď ako jediný prítomný poslanec z OĽANO nezahlasoval za prelomenie veta prezidentky Zuzany Čaputovej v prípade protiinflačného balíčku za 1,2 miliardy eur.

Jednotku kandidačnej listiny OĽANO vo voľbách 2020 Máriu Šofranko rozhodnutie kolegu napriek tomu prekvapilo: „Žiaľ, prichádza v mimoriadne nevhodnom čase, keď koalícia potrebuje skôr stabilitu, než ďalšie štiepenie či odchody.“

Šofranko má s Krúpom dobrý vzťah, o to viac ju jeho rozhodnutie mrzí. Zdroj: facebook M.Š.

Z jej pohľadu mal pevné miesto v klube, o čom vraj svedčí aj to, že dostal dôveru byť predsedom poslaneckého výboru pre obranu a bezpečnosť: „Je mi to ľúto, no o to viac som odhodlaná pokračovať v práci a dokončiť mandát v poslaneckom klube hnutia OĽANO, za ktoré som bola zvolená.“

Odídenec z klubu vo svojom statuse napísal aj to, že ako človek vyznávajúci liberálne hodnoty sa nemôže stotožniť s niektorými vecami, ktoré sa stali. Medzi liberálnu časť OĽANO patrí aj Andrej Stančík, ktorý ale postup kolegu nechápe: „Mrzí ma, že nekontaktoval najprv klub a premiérovi len oznámil, že odchádza, pričom ešte predtým hovoril že to neurobí.“ Podľa Stančíka by bolo férové, keby sa Krúpa najprv porozprával s vedením hnutia a určil si čiary: „Takto to vyzerá ako rozchod cez sms.“

Poriadne ostro zareagoval na krok exkolegu aj poslanec Erik Ňarjaš. "Juraj Krúpa veľmi jednoducho hlasoval za pripomienky prezidentky s fašistami z Republiky. S tým problém nemal! Takže jeho dôvody pre odchod zo strany sú len zásterka...," uviedol na sociálnej sieti.

Vyjadrenie Erika Ňarjaša. Zdroj: facebook E.Ň.

Veľké sklamanie nad odchodom prezentoval aj ďalší mladý poslanec obyčajných ľudí Tomáš Šudík: „Je mi ľúto, že už nebude členom nášho poslaneckého klubu. Považoval som ho za perfektného odborníka v oblasti obrany.“

Na druhej strane ale Šudíka mrzí, že keď Krúpa odchádza do opozície, tak stráca aj moc presadzovať pozitívne veci pre bezpečnosť Slovenska: „Takto sa rozhodol odísť z ťažkého boja.“

Prekvapivú reakciu mal aj aj bývalý poslanec SaS Ľubomír Galko, ktorý liberálov opustil pár mesiacov pred poslednými voľbami. Po nich ho minister obrany za OĽANO Jaroslav Naď poveril riadením Leteckých opravovní Trenčín. Galkova reakcia je síce drsná, no nie je jasné, prečo Krúpovi vyčíta to, čo sám neurobil! Galkovu reakciu, ako aj vyjadrenie poslanca OĽANO Kristiána Čekovského nájdete v galérii.

"Posledné dni registrujeme mimoriadnu snahu o rozbitie poslaneckého klubu OĽANO, evidentne s cieľom zabrániť pokračovaniu vlády po avizovanom odchode strany SaS. Veríme, že vábeniu už nikto ďalší nepodľahne," uviedol na záver predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš.