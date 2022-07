Kollár je podľa svojich vlastných slov presvedčený, že päť miliónov Slovákov trápia iné problémy, než "spory dvoch pánov". Predseda parlamentu zaradil medzi najvážnejšie problémy stúpajúce úrokové sadzby či prudký nárast cien energií a potravín. "Jediné, čo nevidíme rásť, je chuť pána Sulíka s pánom Matovičom ich riešiť," povedal.

"My neotvárame koaličnú zmluvu, ani nehovoríme, že Matovič alebo Sulík musí odísť. Nežiadame ďalšie ministerstvo," rozohnil sa Kollár v relácii RTVS, kde vyhlásil, že chce v prvom rade dovládnuť a úspešne dotianuť program svojej strany. "Do konca funkčého obdobia potrebujem vyriešiť exekučnú amnestiu," ozrejmil. Nakoniec však poriadne pritvrdil a na sociálnej sieti zanechal obom koaličným partnerom nekompromisný odkaz.

KOLLÁROV ODKAZ SULÍKOVI A MATOVIČOVI NÁJDETE V GALÉRII

Hnutie Sme rodina zároveň naďalej plánuje podať návrh ústavného zákona, ktorý by umožnil skrátenie volebného obdobia parlamentu. V pondelok to potvrdil šéf rezortu práce Milan Krajniak (Sme rodina). Podanie návrhu už skôr avizoval samotný Kollár. Strana Za ľudí s tým však podľa jej líderky Veroniky Remišovej nesúhlasí.

Krajniak zdôraznil, že legislatívny návrh automaticky neskráti volebné obdobie. Len vytvorí právny rámec na to, aby v budúcnosti k skráteniu volebného obdobia parlamentu mohlo prísť. "My túto ústavnú zmenu nepodporíme. Cieľom je, aby vláda pracovala na riešeniach pre ľudí a nie aby hľadala spôsoby, ako si skrátiť obdobie, keď je možné pre ľudí pracovať," reagovala Remišová.



Kollár koncom júna avizoval, že návrh podá do 25. augusta. Hovoril vtedy aj to, že Sme rodina by takýto zákon podporila aj ak by ho predložila opozícia. Poslanec parlamrntu a podpredseda opozičnej strany Hlas-SD Richard Raši v júni reagoval, že Kollár v minulosti takýto návrh nepodporil.