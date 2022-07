Filip Sulík sa do povedomia slovenskej verejnosti dostal najmä po spustení svojho netradičného biznisu, v ktorom vyzýva mladých ľudí na splnenie rôznych, častokrát nebezpečných výziev. V startupe, ktorý rozbehol, môžu fanúšikovia podporiť odvážlivcov ľubovoľnou sumou, ktorú po splnení výzvy dotyčný aj získa. „Uvidíme, kto sa dá kúpiť,“ píšu autori projektu na sociálnej sieti.

Medzi bláznivými nápadmi sa už od spustenia stránky dali nájsť rôzne kontroverznosti. Nechýbali „hecovačky” na natočenie porna či nafotenie pikantných fotiek. Zoznam výziev na stránke Sulíkovho syna sa odvtedy poriadne rozrástol. Niektorí mladí vyzývajú svojich kamarátov, aby na verejnosti zatancovali makarenu alebo namaľovali obrazy. Nájdu sa však aj nápady poriadne pritiahnuté za vlasy. Mladých ľudí napríklad vyzývajú na také šialenosti, ako spláchnutie hlavy do záchodu, vypitie fľaše kečupu či zjedenie výkalov zvierat. V inej bizarnej výzve by si zas dotyčný odvážlivec mal dať nastriekať slzný plyn do očí alebo „vyzliecť sa do treniek a strašiť 60-ročné babky”.

Aj najnovší počin mladého Sulíka púta pozornosť, hoci doposiaľ nie je presne jasné, čo ním Filip sleduje. V príspevkoch na sociálnej sieti tento týždeň zverejnil video z natáčania, v ktorom vystupuje ako verná kópia svojho otca. Nahodil rovnaký “zostrih” a nechal si narásť strnisko. Holá hlava, akú má aj jeho otec však nebol žiadny photoshop, ale výsledok šikovných maskérov. Na snímky upozornil samotný Richard Sulík. „Môj synáčik sa dnes z nejakého dôvodu rozhodol prezliecť za mňa,“ okomentoval Filipove fotky na sociálnej sieti. Jeho potomok nezaháľal a zareagoval s humorom jemu vlastným: “To ešte nevieš, čo všetko som za teba popodpisoval.”

Či išlo o nejakú bláznivú výzvu v rámci jeho projektu sme sa pýtali aj samotného Filipa Sulíka. Zaujímalo nás aj to, či prípadne plánuje takto zamaskovaný zastúpiť svojho otca aj na ministerstve, no na naše otázky do uzávierky nereagoval. Z jeho príspevkov na sociálnej sieti však vyplýva, že úlohu zobral vážne, pretože aj zháňaním správnych okuliarov strávil veľa času, aby vytvoril čo najvernejšiu podobu svojho otca. Či sa mu to však podarilo, už posúďte sami...FOTOGRAFIE ZAMASKOVANÉHO FILIPA SULÍKA NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

V tejto súvislosti sme oslovili aj ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka. Pýtali sme sa ho na to, čo na premenu a nápad svojho syna hovorí. „Filipova „premena“ na mňa súvisí s jeho podnikaním. Pri mojom synovi som si musel zvyknúť, že svet sa za posledných 20 rokov veľmi zmenil," začal Sulík. "Ja som podnikal s kopírkami, on vyvíja aplikácie. Dnes sa všetko deje v mobiloch, vidím to na svojich deťom, ako žijú svoje životy prakticky „online“," vysvetľoval ďalej. "Filip to dokázal využiť a živiť sa tým. Sám som zvedavý, prečo chcel dobrovoľne vyzerať ako ja :). A hlavne dúfam, že za mňa nič nepodpísal,“ zažartoval na záver minister hospodárstva.

