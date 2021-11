Robert Fico na tlačovej konferencii strany Smer-SD informoval, že na schôdzi Národnej rady žiadali predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽaNO), aby predniesol poslancom základné informácie o tom, čo sa má diať v najbližších hodinách v súvislosti so stredajším rokovaním vlády zameraným na zavedenie nových protipandemických opatrení. Podľa Fica však vláda odmieta diskutovať v Národnej rade o vážnych veciach. „Ja neviem, čo už je vážnejšie ako 14-tisíc obetí covidu,“ pýtal sa Fico. Vláde vyčítal, že Národná rada mala vypustiť všetky návrhy zákonov nesúvisiace s rozpočtom na rok 2022 alebo s bojom proti pandémii. Namiesto toho rokuje o metrológii, o geodetoch či o kartografoch, ktoré by podľa Fica nemali byť medzi aktuálnymi prioritami vlády.

Fico vyčítal premiérovi Hegerovi a ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému, že v lete hovorili o pripravenosti Slovenska na zvládnutie tretej vlny pandémie a o tom, že nebude potrebné zaviesť núdzový stav ani lockdown. "Pokiaľ ide o boj proti pandémii, najzodpovednejší je minister zdravotníctva, nad ním je politicky zodpovednejší už len predseda vlády," konštatoval Fico. Podľa Smeru-SD v tejto chvíli nemá žiadny význam podávať návrh na odvolanie ministra zdravotníctva. Lengvarskému však Fico adresoval osobné vyhlásenie.

Pre stranu Smer-SD vraj bolo veľkým prekvapením, že Lengvarský prijal nomináciu na ministra zdravotníctva z pozície riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. „Bolo to pre nás všetkých prekvapenie. Nerozumeli sme, prečo človek s takýmto kreditom sa ide spájať s touto bandou bláznov a polobláznov," uviedol Fico. Líder Smeru chce pripomenúť ministrovi, do akej situácie ho dostávajú kolegovia z vlády. Hovorí, že je smiešne a ponižujúce, ako sa k Lengvarskému správa bývalý predseda vlády a súčasný minister financií Igor Matovič.

"Vrcholom všetkého, a strata definitívnej úcty a rešpektu k funkcii ministra zdravotníctva je to, ak nejaká hovorkyňa vám bráni na tlačovej konferencii čokoľvek povedať, a ťahá vás ako trojročné dieťa preč, aby náhodou minister zdravotníctva niečo nepovedal,“ konštatoval Fico. Smer-SD si preto ľudsky myslí, že Lengvarský by mal „hodiť uterák do ringu".

Fico uviedol, že keby bol Smer vo vláde, situácia na Slovensku by nikdy nebola taká ako teraz. Ak by mala strana hľadať ministra zdravotníctva, uprednotnili by len tvrdého manažéra. Dostal by konkrétnu úlohu predložiť čo najrýchlejšie plán stabilizácie lekárov a zdravotných sestier ako aj plán využitia existujúcej zdravotnej techniky a plán prípravy zdravotníkov na využívanie tejto techniky, vysvetľoval líder opozície. „Je škandál, ak niekde v skladoch sa povaľujú stovky pľúcnych ventilácií a vo vzťahu k verejnosti sa komunikuje, že sa všetky kapacity minuli,“ doplnil Fico. Súčasne by kládli dôraz aj na plán okamžitej komunikácie a práce s pozitívnymi testovanými ľuďmi.

