Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) v súvislosti s aktuálnou témou povinného testovania zamestnancov v Rádiu Expres uviedol, že od júla burcuje na každej koaličnej rade, aby sa zabezpečili testy pre zamestnávateľov, ako aj pre deti na školách. „Nechcem ukazovať prstom, každý nech si domyslí. Sľúbili sme to ľuďom, nič sa pre to neurobilo a teraz narýchlo sa ide hasiť horiaci dom," kritizoval správanie koaličných partnerov.

Zdôraznil, že bojoval aj proti tomu, aby sa na školách zaviedlo zrušenie povinného nosenia rúšok a respirátorov. „700-tisíc deťom sme povedali, choďte v pohode bez rúšok. A teraz je krásne vidieť, kto je najviac infikovaný. Sú to práve školopovinné deti,“ konštatoval. V tejto súvislosti vraj stratil rešpekt aj voči hlavnému hygienikovi Jánovi Mikasovi, ktorý vyhlášku o rušení rúšok vydal. Ak by sa toto dialo za Marka Krajčího, podľa Matoviča by už „visel na nejakej lampe na ulici, lebo by ho všetci obviňovali z toho, ako zlyhal“.

Podľa Matoviča by bol Marek Krajčí „na 100% lepší“ na mieste ministra zdravotníctva ako Vladimír Lengvarský. „Pán minister Lengvarský vzhľadom na to, že je obrovský odstup od druhej vlny, mal kopu času, aby sa výrazne lepšie pripravil,“ vyčítal mu Matovič. Podľa jeho slov Lengvarského nosia novinári na rukách len preto, lebo je liberál, kým Krajčí je pre nich „hnusný konzervatívec, kresťan“. „Meniť generála počas rozhodujúcej bitky by však nebolo správne. Čo si zasial, nech si to aj zožne,“ odkázal Matovič Lengvarskému. Nechcel však prezradiť nič v súvislosti s novými opatreniami proti covidu, ktoré má vláda predstaviť v stredu. Kritikou nešetril, ani čo sa týka opozície na čele s Robertom Ficom.

„Mojím prioritným cieľom bolo extrémne zjednodušiť a minimalizovať priestor na daňové úniky. Zároveň zefektívnením chodu štátu získať viac peňazí na podporu rodín, vyššie mzdy zamestnancov a nižšie dane podnikateľom,“ uviedol v súvislosti so svojou daňovo-odvodovou reformou, ktorú nazýva revolúciou. Práve finančné stimuly pre rodiny s deťmi niektorí analytici kritizujú, že vytvárajú dve kategórie: deti pracujúcich a nepracujúcich rodičov. Matovič argumentoval, že takéto delenie existovalo aj doteraz. Dodal, že zavádzajú aj 70-eurový príspevok, a to na každé jedno dieťa.

„Mojím cieľom je extrémnym spôsobom vyčistiť všetky zhovadilosti, ktoré sa dostali do nášho daňovo-odvodového systému za posledných 30 rokov,“ vysvetľoval. Súčasný chaos, bordel a výnimky podľa jeho slov umožňujú rôzne špekulácie a krivenie, čo sa prejaví napríklad tým, že zamestnanec platí štátu v priemere 43 % na daniach a odvodoch a sú ľudia, ktorí môžu platiť len 6,6 %.

„Fico s Pellegrinim sa tu 12 rokov hrali na Ježiška. Vždy prišli a povedali, kde rozdáme, ale nikdy nepovedali, kto to zaplatí. V skutočnosti len robili väčšie a väčšie dlhy. Ja chcem byť zodpovedný minister financií vo vzťahu k našej spoločnej kase,“ vyhlásil Matovič.

Zavedenie milionárskej dane pokladá Matovič za naliatie si čistého vína. Fico podľa slov Matoviča urobil milionárov z obyčajných ľudí, ale skutočným milionárom neurobil žiadne efektívne zdanenie. Matovič tvrdí, že jeho milionárska daň sa týka ľudí s majetkom nad 1 milión eur, a tak je skutočnou milionárskou daňou. Kľúčovým pre neho je, aby sa konečne začali robiť majetkové priznania mimoriadne bohatých ľudí. Finančná správa by mohla sledovať, že ak bohatým narastanie majetok, či aj zaplatili dane, vysvetľoval.

Matovič chce aj nižšiu DPH pre reštaurácie, povinný tringelt a krčah vody na každý stôl. Téma krčahu vody zadarmo sa odvtedy stala virálnou na internete a inšpirovala aj výrobcov vtipných memečiek. Práve v tejto súvislosti sa Matoviča pýtali, či teda bude aj citrón ku krčahu vody v reštauráciách. „Keď vás poznajú v reštaurácii, dajú vám tam aj citrón a možno aj dva lístky mäty a budete to mať komplet,“ reagoval vtipne minister.

