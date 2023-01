Včlánku sa dočítate

Aké sú ďalšie politické plány exmministra Korčoka

Či zvažuje kandidatúru na prezidenta Slovenskej republiky

Prečo je naďalej presvedčený, že opozícia sa pri podpise obrannej dohody s USA mýlila

Ako vníma označenie "americký agent" a prečo nezvykne poukazovať na vojenské prehrešky USA

Prečo mu museli posilniť ochranku

Kedy podľa neho zavládne mier na Ukrajine a ako by mal tento mier vyzerať

Čo znamená vojna na Ukrajine pre budúcnosť Slovenska, Európy a západného sveta

Či podľa exministra hrozí tretia svetová vojna

Či hrozí definitívne rozdelenie sveta na východ a západ

Ako vnímajú Slovenskú republiky na západe a ako je vnímaná v Rusku

Nedávno ste uverejnili status, v ktorom ste sa lúčili so slovenskou diplomaciou. Čo bude nasledovať? Máte politiky a pôsobenia v službách štátu dosť, alebo bude meno Ivan Korčok v dohľadnom čase opäť rezonovať na politickej scéne?

Či bude moje meno v politike ešte niekedy rezonovať, neviem a ani sa tým nezaoberám. Aj po podaní demisie som naďalej formálne pôsobil na ministerstve zahraničných vecí, keďže na ministerskú stoličku som odchádzal z veľvyslaneckého postu. Od septembra som čerpal najdlhšiu dovolenku vo svojom živote, ktorá sa mi za tie roky nahromadila. Zamestnanecký pomer mi definitívne uplynul 30. decembra a tým sa ukončilo moje tridsaťročné pôsobenie v slovenskej diplomacii.

Po tom, čo ste odmietli ponuku Richarda Sulíka byť volebným lídrom SaS, sa špekulovalo, či sa nepridáte k Mikulášovi Dzurindovi, prípadne k Lucii Ďuriš Nicholsonovej, ku generálovi Mackovi či najnovšie k občiansko-demokratickej platforme z OĽaNO pod patronátom Jána Budaja. Rokovali ste s niekým z nich?

S výnimkou pána Macka som sa stretol so všetkými, i keď krátko pred Vianocami som bol v kontakte aj s ním. Nenazval by som to však rokovaniami. Som z toho vonku, a hoci som si ich plány so záujmom vypočul, na ďalšie pôsobenie v politike sa nechystám.

Ivan Korčok Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Za kariérou politika ste teda urobili definitívnu bodku?

Ešte stále používam výraz „v tejto chvíli“. Ale nateraz sa nezúčastňujem na žiadnych rokovaniach, na žiadnych prípravách. A nekomunikujem ani o mojom ďalšom pôsobení v SaS. Svoj život si nastavujem iným, občianskym, či ak chcete, civilným spôsobom.

V kuloároch sa klebetilo, že by ste mohli mať ambíciu kandidovať na post prezidenta republiky. Stojí taká úvaha na reálnych základoch?

