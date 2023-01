Nový grafikon vlakovej dopravy viacerým cestujúcim skomplikoval život. Spoje pravidelne meškajú, študenti sa nemajú ako dostať do škôl, zamestnanci zas do práce, viacerí sú nútení nepríjemne dlho čakať na prestupovej stanici. Tu je stanovisko Ministerstva dopravy SR!

Nový vlakový grafikon vstúpil do platnosti 11. decembra 2022 a je výsledkom spolupráce medzi rezortom financií a dopravy. „Táto zmena grafikonu sa pozitívne dotkne viac ako 90 % cestujúcich. Vo väčšine prípadov zvyšujeme intenzitu regionálnych prepojení a zrýchľujeme diaľkovú. Chceme byť efektívnejší. Naším dlhodobým cieľom je podporovať železničnú dopravu tak, ako je to v zahraničí," povedal v súvislosti s novým grafikonom dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal (Sme rodina).

„V priemere 12 % cestujúcich pôjde rýchlejšieho zhruba o 15 minút. Najväčšie zrýchlenia sú na tratiach od Bratislavy do Žiliny a ďalej do Košíc. Pre väčšinu cestujúcich, t. j. 80 %, sa nič nezmení, to znamená, že čas a frekvencia spojenia zostávajú rovnaké. Negatíva sú v tomto prípade pre 6 % ľudí, ktorí pôjdu zhruba o 12 minút pomalšie. Nejde však o dôsledok nového grafikonu, ale vychádza to zo stavu železničnej infraštruktúry," hovorí Rastislav Farkaš, analytik z Útvaru hodnoty za peniaze. Rezort dopravy tiež tvrdil, že celkový čas cestovania sa nezmení aj so zarátaním prestupov.

Aj keď rezort dopravy reformu vlakového grafikonu chváli, fakt, že sa štát rozhodol úplne prekopať vlakové spoje, sa stretol s veľkou nevôľou cestujúcich. Na facebookovej stránke Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) nájdeme hromadu sťažností od nahnevaných ľudí. „Aký je dôvod týchto nezmyselných zmien odchodov vlakov? Potrebovali ste si vykázať aspoň nejakú prácu ku koncu roka? Prajem vám, aby ste vy ten 3-minutový prestup z Viedne v Bratislave stihli a nemuseli čakať 2 hodiny na ďalší vlak spolu s plnou stanicou spolucestujúcich," píše Petra. „Ďakujem vám, že každé ráno na prvú hodinu budem meškať 20 minút, keďže ste ráno zrušili hlavný školský vlak, s ktorým, mimochodom, chodilo veľmi veľa študentov hlavne z okolitých dedín, v ktorých rýchlik nezastáva," hovorí Lea. ĎALŠIE REAKCIE NAHNEVANÝCH CESTUJÚCICH SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

O ohlas na nový grafikon sme sa pýtali aj ZSSK. „Samozrejme, ako vo všetkých sférach života, kritika je vždy hlasnejšia ako chvála, a taký cestovný poriadok, ktorý by vyhovoval úplne každému, ešte nikto nevymyslel. Preto sa vždy pri navrhovaní dopravných riešení i debát o grafikone s jeho tvorcami vždy držíme pevných čísel, ktoré reprezentujú jednotlivé toky cestujúcich a finančné a prevádzkové potreby a možnosti na ich zabezpečenie,” povedal nám hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., Tomáš Kováč. Ako ďalej vysvetlil, ZSSK ako národný dopravca realizuje železničnú dopravnú obsluhu na základe objednávky ministerstva dopravy. To znamená, že tentoraz objednávateľ nielen objednal výkony, ale navrhol aj časové polohy a kapacity jednotlivých vlakov.

Rezortu dopravy sme sa tiež pýtali, s akými reakciami cestujúcich sa stretli ohľadom nového vlakového grafikonu. "Spätnú väzbu na grafikon vítame bez ohľadu na to, či prišla priamo od samotných cestujúcich, alebo od zástupcov samosprávy. Prvé hodnotenia sme totiž spracovali práve z týchto podnetov a podľa nich sa budú prijímať následné rozhodnutia," napísali nám z Odboru komunikácie Ministerstva dopravy SR. CELÉ STANOVISKO MINISTERSTVA DOPRAVY NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

"V samotnom grafikone sú pri niektorých tratiach uvedené aj prípadné posilové vlaky. Po schválení štátneho rozpočtu je rezort dopravy pripravený v prípade potreby zaviesť nielen tieto posilové vlaky, ale aj hľadať ďalšie operatívne riešenia na vylepšenie cestovania, pričom ak dané riešenia budú kapacitne a technologicky možné, budeme sa snažiť ich realizovať v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však pri najbližšej úprave grafikonu v marci 2023," uzavrel rezort dopravy.

