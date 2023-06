Hneď ako Čaputová oznámila svoje rozhodnutie, začalo sa hovoriť o tom, kto by mohol pokračovať v jej šľapajach. Jedným z nich je diplomat Ján Kubiš (70), ktorý nedávno priznal, že o prezidentskom kresle uvažuje: „Chcem byť občianskym kandidátom, ale politickej podpore sa nevyhýbam.“ Vzhľadom na to, že Kubiš má politickú kariéru spojenú so Smerom, je jeho podpora pravicových strán otázna. Vlastného kandidáta chce do prezidentských volieb postaviť KDH. V tejto súvislosti sa hovorí o manželke predsedu kresťanských demokratov Milana Majerského (52) Miriam Lexmann (50). Vlastného kandidáta má údajne postaviť aj maďarská Aliancia.

Ďalším menom, ktoré sa spomína, je vedec Robert Mistrík (56), ktorý sa vzdal kandidatúry v prezidentských voľbách 2019 práve v prospech Čaputovej. „Ľudsky jej rozhodnutie chápem. Prezidentke úprimne ďakujem za všetko, čo pre krajinu urobila, no čakal by som viac odhodlania postaviť sa za Slovensko,“ napísal Mistrík na sociálnej sieti po rozhodnutí prezidentky. Nebolo to prvýkrát, keď Mistrík prezidentku aj kritizoval. Preto je otázne, či by ho na oplátku za rok 2019 podporila v prezidentských voľbách súčasná najobľúbenejšia politička.

Najreálnejšie šance zo spomínaných kandidátov má však podľa politológov Miroslava Řádka a Radoslava Štefančíka Ivan Korčok. Ten ešte pred Čaputovej rozhodnutím oznámil, že ak sa súčasná hlava štátu rozhodne kandidovať, on tak neurobí. Dokonca chcel Čaputovej vyjadriť podporu. „Ďakujem pani prezidentke (za jej prácu) a želám jej veľa síl a úspechov v zostávajúcom roku jej prezidentského mandátu,“ povedal Korčok po Čaputovej rozhodnutí. Na vlastnom brífingu oznámil, že očakával Čaputovej kandidatúru, no keďže pre neho vznikla nová situácia, potrebuje pár dní na rozmyslenie: „Svoje rozhodnutie oznámim, keď to dôkladne zvážim.“