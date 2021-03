Bude novým premiérom? Meno Eduarda Hegera sa skloňuje čoraz častejšie. „Všetci to automaticky (v OĽaNO, pozn. red.) berieme tak, že to bude Eduard Heger, a nikto to nespochybnil,“ povedal šéf rezortu obrany Jaroslav Naď nedávno v TV Markíza. Súčasný minister financií sa do parlamentu prvýkrát dostal v roku 2016 a po minuloročných voľbách sa stal aj členom vlády. Politológovia sa zhodli na tom, že jeho komunikácia je oproti súčasnému premiérovi Igorovi Matovičovi výrazne lepšia. „Komunikuje uvážlivým, zmierlivým a veľmi odvážnym spôsobom. Vystupuje až v kontraste so spôsobom komunikácie Igora Matoviča,“ hovorí politológ Tomáš Koziak. Jeho kolega Miroslav Řádek upozorňuje, že to môže byť len chvíľkové. „Môže to byť len dočasný stav, keď komunikuje z pozície nádejného predsedu vlády a má nasadené ružové okuliare,“ varuje.

Hegerovou devízou môžu byť aj dobré vzťahy s politikmi z iných strán. Príkladom môže byť SaS-kár Juraj Droba, s ktorým v minulosti podnikal. Heger je dokonca krstným otcom jeho syna. „Liberál-kresťan, to bola vždy zaujímavá dynamika nášho priateľstva. Aj vďaka nemu som začal lepšie chápať druhú stranu a myslím, že on aj vďaka mne mnohé veci pochopil,“ opísal ich priateľstvo Droba pre Plus 7 DNÍ.

Problémom však podľa Řádka môže byť Hegerova aktivita v kresťanských kruhoch. Na svojom konte má viaceré videá o viere, dokonca aktívne pôsobil aj v bratislavskom spoločenstve veriacich. „Práve takýmto prichádzaním do svetla a otváraním sa pre Boha má potom priestor Duch svätý, aby prichádzal do nás ako do chrámu a mohol nás inšpirovať skrze myšlienky, ktoré nám bude vnukovať,“ hovorí v jednom z nich. „Jeho viera môže byť pre časť ľudí problém, no v zásade nie je. Na základe nej môžeme napríklad predvídať, ako sa bude správať alebo odhadnúť jeho princípy,“ vysvetľuje Koziak. Prízvukuje však, že po ročnom pôsobení v exekutíve sú všetky možné diskreditačné informácie o ňom zverejnené.

Odborníci však napriek pozitívnym slovám upozorňujú, že veľkým problémom môže byť jeho vzťah s Igorom Matovičom. „Je otázne, či nechá Hegera fungovať bez tlakov a snahy ovplyvňovať ho. Ak takéto tlaky prídu, je otázne, či dokáže vystupovať ako autonómny premiér,“ obáva sa Koziak. “Skôr alebo neskôr by mohol medzi nimi vzniknúť konflikt,“ zakončil Řádek. Odborníci sa však zhodujú, že by bol vhodnou alternatívou za Matoviča.

Čo ste o ňom nevedeli Kamarát bratislavského župana Juraja Drobu

Silno veriaci ako exminister zdravotníctva Marek Krajčí

Môže byť pod vplyvom úradujúceho premiéra Igora Matoviča

Umiernený v komunikácii, čo oceňujú odborníci aj kolegovia z politiky

Bez možnej diskreditácie, keďže v exekutíve je už rok

