Nevidí to ružovo. Bývalý premiér Peter Pellegrini (45) si myslí, že je len otázka času, kedy sa začnú koaliční poslanci opäť hádať. Výmenu Hegera za Matoviča berie len ako frašku, keďže podľa neho bude šéf OĽaNO stále riadiť štát, hoci už zo stoličky ministra financií. Aký má vzťah s Ficom a prečo porušil pandemické opatrenia?

V rozhovore sa dočítate:

- či sa zatýkalo aj za jeho vlády a ako

- kedy odovzdajú podpisy za predčasné voľby

- prečo je uvoľňovanie opatrení dôležité

- čo si myslí o novom ministrovi financií a zdravotníctva

- aký má vzťah s Robertom Ficom

Matovič sa vzdal po veľkom tlaku kresla premiéra. Žiadala to aj vaša strana. Ste spokojný?

- Na jednej strane by to bola dobrá správa, no ide, žiaľ, len o fiktívny odchod. Presúva sa len o pol metra vedľa vo vláde a bude sedieť na vedľajšej stoličke, kde sedel Eduard Heger. Aj po jeho odchode, budeme musieť, žiaľ, nazývať túto vládu Druhá vláda Igora Matoviča. Pretože zasadá na druhý najsilnejší post vo vláde a zároveň bude vicepremiér. Naďalej bude môcť ťahať za všetky nitky z úzadia.

Na odchode Matoviča sa zhodla opozícia aj s koalíciou. No koaliční partneri tvrdia, že je to veľký ústretový krok od premiéra, štátnicke gesto.

- Je mi úplne smiešne, keď počúvam vyjadrenia koaličných partnerov, ktorí velebia Matoviča a dva dni predtým ho zatracovali a nevedeli mu prísť na meno. Ďalej premiér Matovič má k dnešnému dňu (30. 3.) takú nedôveryhodnosť v štáte, že si jeho odchod želala nielen koalícia a opozícia, ale aj 81 percent obyvateľov tejto krajiny. Preto to z mojej strany nemôžem hodnotiť ako štátnické gesto. Veď jeho vyhnali z kresla po roku občania tejto krajiny. A to sa zatiaľ „nepodarilo“ žiadnemu premiérovi v histórii. Takto katastrofálne dopadnúť po jednom roku vládnutia. Je to hanba a obrovské zlyhanie.

Aké by bolo za vás ideálne riešenie?

- Podanie demisie zo strany Matoviča s tým, že presvedčí koaličných partnerov, že sa treba dohodnúť na skrátení volebného obdobia a požiadať občanov, aby nanovo rozdali karty.

To je však vaša súčasná politika, predčasné voľby.

- Je to úplne logické.