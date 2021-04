Osvedčí sa na novom mieste? Vláda len nedávno ukončila takmer mesiac trvajúcu vládnu krízu. Vyvrcholila podaním demisie bývalého premiéra Igora Matoviča, ktorý mal na konci svojej pôsobnosti nedôveru takmer u 80 percent občanov. Nového premiéra Eduarda Hegera tak čaká tŕnistá cesta, na konci ktorej by sa mala navrátiť dôvera politických partnerov aj občanov. Hádky členov koalície totiž v priamom prenose sledovali práve ľudia sužovaní pandémiou koronavírusu.

Keď Heger dostal možnosť ukončiť hádky politikov nastúpením do kresla premiéra, podľa svojich slov o tom ani sekundu nepremýšľal. „Žiadne presviedčanie nebolo. Bol som postavený pred túto otázku. Výzvu som prijal a idem do toho,“ odpovedal pre denník Plus JEDEN DEŇ. Atak v stredu ráno Heger vyrazil na Úrad vlády prvýkrát ako jej predseda.

Kto by si myslel, že býva v luxusnom dome, je na omyle. Spoločne s manželkou a deťmi žijú v obyčajnom paneláku v bratislavskej Dúbravke. Pred bytovku vyšiel dve minúty pred ôsmou a rezkým krokom vykročil k autu so šoférom, ktorý naňho už čakal. Vyštartovali smerom do centra Bratislavy, kde sa o ôsmej začínalo rokovanie vlády. Čo ho zdržalo, nevedno, isté je, že prvý deň do staronovej práce meškal. Hegerovi susedia si okrem pozornosti médií v najbližších dňoch budú musieť zvyknúť aj na to, že v ich okolí pribudne ochranka – nového premiéra budú strážiť pracovníci Úradu na ochranu ústavných činiteľov. Kedy sa tak stane, je otázne.

Na nový život si bude musieť zvyknúť aj nová pani premiérová – Lucia Hegerová. S manželom oslávili vlani 26. novembra 15. výročie svadby. Hegerovci spoločne vychovávajú štyri deti. Aj keď sa to nezdá, Hegerová je okrem žienky domácej aj podnikateľkou. Ako štatutárka pôsobí vo firme MetaMorphis, ako spoločník v nej pôsobí aj nový premiér.