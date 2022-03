Tohtoročný prenos odovzdávania Oscarov ovládli silné emócie! Po tom ako komik Chris Rock "zavtipkoval", že sa nevie dočkať, kedy uvidí Smithovu manželku vo filme G.I. Jane 2, známy herec sa rozhodol nemiestnu poznámku riešiť po svojom. Pišiel na pódium za komikom a v priamom prenose mu vylepil facku! Video sa odvtedy stalo na internete virálnym:

Smith sa následne bez ďalších slov vrátil na svoje miesto, zatiaľ čo Chris Rock sa s úsmevom snažil uhrať situáciu do „autu“ slovami: „Wau! Will Smith mi dal práve preplesk!“. Vtedy sa Smith neudržal druhýkrát a z publika na neho kričal, aby si „nebral do huby jeho manželku“. Jada Pinkett Smith totiž trpí alopéciou, autoimunitnou poruchou, ktorá spôsobuje vypadávanie vlasov.

Paradoxné je, že niekoľko minút po incidente si Will Smith prevzal svoju vôbec prvú Cenu akadémie. Ocenenie získal za najlepší mužský herecký výkon vo filme King Richard.

O nezvládnutých emóciách Smitha, ktorý sa rozhodol svojským štýlom brániť svoju manželku, sa následne rozprúdila vášnivá diskusia. Niektorí sa herca zastali, iní jeho násilné správanie naopak odsúdili. Na tvrdú facku Smitha v priamom prenose má svoj názor aj bývalá tenistka a dnes poslankyňa OĽANO Romana Tabák!

