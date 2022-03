VIDEO Za vtip o manželke lietali na Oscaroch FACKY: Will Smith sa postavil a jednu mu vlepil ×

Každý komik to občas prepískne, no herec Chris Rock (57) na svoj prešľap v priamom prenose Oscarov zrejme nikdy nezabudne. Jeho kolega z brandže Will Smith (53) sa totiž neudržal za vtip o vzhľade jeho manželky Jady Pinkett Smithovej (50) a Rockovi vlepil jednu za ucho!