Cieľom navrhovanej právnej úpravy z dielne Tomáša Valáška je dať všetkým párom na Slovensku, ktoré nechcú alebo nemôžu uzavrieť manželstvo, možnosť právneho uznania ich zväzku, a tým dosiahnuť zlepšenie ich životnej a právnej situácie. Tiež má za cieľ pomôcť deťom vyrastajúcim s rodičmi rovnakého pohlavia, a to vďaka inštitútu osvojenia životným partnerom rodiča maloletého dieťaťa.

Bývalý štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR a poslanec SaS Ondrej Dostál vyjadril svoju podporu k návrhu zákona o životných partnerstvách z dielne Tomáš Valášek (PS). Súčasne upozornil, že skupina jeho kolegov z poslaneckého klubu SaS tiež predkladá návrh o partnerskom spolužití (tzv. registrované partnerstvo), ktorý je podobný ako Valáškov a smeruje k naplneniu rovnakého cieľa.

„Rozdiel medzi týmito dvoma návrhmi je v tom, že návrh pána poslanca Valáška je ambicióznejší, je ďalej, a náš návrh vychádza zo zámeru, ktorý je obsiahnutý v Programovom vyhlásení vlády, a to je zlepšiť legislatívnu úpravu v oblasti majetkových práv osôb žijúcich v spoločnej domácnosti,“ uviedol Dostál s tým, že návrh zákona z dielne SaS je konzervatívnejší variant a tak by mohol mať väčšie šance na schválenie. Podotkol, že ich návrh bol pripravený už pred vyše rokom a bol aj poskytnutý koaličným partnerom, ale až do odchodu SaS z vládnej koalície sa nedopracovali k na naplnenie tohto zámeru.

„Náš návrh sa nijako nedotýka zákona o rodine, naozaj je zdržanlivý,“ tvrdí Dostál. „Je jeden moment alebo jedna časť tejto témy, ktorá podľa môjho názoru neznesie žiadny odklad a je ju potrebné riešiť hneď teraz, a to je osvojenie detí spolužijúceho partnera,“ vyhlásil Dostál.

Ako ďalej vysvetlil, na Slovensku žijú páry rovnakého pohlavia alebo aj páry rôzneho pohlavia, ktoré nemajú upravený svoj právny vzťah v podstate nijakým spôsobom a žijú aj s deťmi. „Páry rôzneho pohlavia tú možnosť majú, majú možnosť si osvojiť to dieťa, majú možnosť vstúpiť do manželstva. Páry rovnakého pohlavia takú možnosť nemajú a toto je myslím vec, ktorá neznesie odklad, a teraz som veľmi rád, že je obsiahnutá aj v návrhu, s ktorým prichádza pán poslanec Valášek,“ povedal Dostál.

Na vystúpenie Dostála okamžite zareagoval aj kontroverzný poslanec ĽSNS Stanislav Mizík. MIMORIADNE OSTRÉ SLOVÁ MIZÍKA SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

Na slová poslanca ĽSNS zareagoval Valášek prečítaním príbehov ľudí, ktorí považujú menovaný návrh zákona za dôležitý na Slovensku.„Píše vám mama, ktorej syn je gay. Môj syn už 20 rokov žije so svojím partnerom. Hoci je ich láska rovnaká ako láska iných párov, ich zväzok je pred úradmi neviditeľný. Mojím snom je, aby som sa synovi, synovmu partnerovi stala oficiálnou svokrou a životné partnerstvo by to potvrdilo,“ citoval Valášek.

VIDEO: Tomáš Valášek (PS) číta príbehy ľudí z LGBTI-komunity. "Sú to reálne strasti a útrapy reálnych ľudí z mäsa a kostí," hovorí.

Politológa Tomáša Koziaka neprekvapilo, že práve v tejto chvíli vytiahli istí poslanci Národnej rady tému LGBT komunity. Šokujúci názor odborníka, prečo si myslí, že ide o účelovosť SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

Návrh na vydanie zákona o životnom partnerstve z dielne Tomáša Valáška napokon neprešiel v hlasovaní o posunutie do druhého čítania. Za hlasovalo len 31 poslancov vrátane klubu SaS. Z OĽaNO návrh zákona podporili štyria poslanci, napríklad Monika Kozelová či Erik Ňarjaš. Z hnutia Sme rodina hlasoval za jedine Martin Borguľa, poslankyňa Romana Tabák sa zdržala. Zo strany Za ľudí ho podporili Juraj Šeliga aj Jana Žitňanská.

Na názor ohľadom výsledkov hlasovania sme sa pýtali aj samotného poslanca Tomáša Valášeka. "Nerozumiem tej krutosti a cynickosti. Sú tu tisíce párov po celom Slovensku, ktoré vychovávajú spolu deti, pričom jeden z rodičov nemá žiadnu šancu si dieťa osvojiť, aby sa mohol oňho starať v prípade smrti partnera," hovorí Valášek. "A to je len jedna skrivodlivosť, ktorú by náš návrh zákona riešil. Veď životné partnerstvo, alebo jeho ekvivalent je úplne bežným riešením vo veľa krajinách EÚ. Čoho sa bojíme a prečo vedome ľuďom ubližujeme," pýtal sa poslanec.

Na názor ohľadom výsledkov hlasovania sme sa pýtali aj samotného poslanca Tomáša Valášeka. "Nerozumiem tej krutosti a cynickosti. Sú tu tisíce párov po celom Slovensku, ktoré vychovávajú spolu deti, pričom jeden z rodičov nemá žiadnu šancu si dieťa osvojiť, aby sa mohol oňho starať v prípade smrti partnera," hovorí Valášek. Zdroj: Facebook