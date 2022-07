Kontroverzný Adam sa pred pár mesiacmi ,,blysol" v šou Bez servítky. „Moje meno je Adam Nemeček, na internete známy ako Slaytiiina. Mám 20 rokov a živím sa tým, že som influencer. Privyrábam si aj striptízom,“ prezradil na úvod marcovej relácie. A hoci svojím menu, keď podával špagety s kečupom, hostí rozhodne nepotešil, ohúril ich aspoň svojimi divokými kostýmami.

Adam ako Slaytiiina. Zdroj: https://www.instagram.com/p/B6n9_K-JrA7/

Adam sa hrdo hlási k tomu že je homosexuál a dokonca v čase, keď mal priateľa, pravidelne sa na sociálnej sieti chválil spoločnými fotkami, rozoberali intímne témy a bozkávali sa. Nikoho preto neprekvapilo, že sa spolu so svojou kamarátkou v sobotu objavil na Dúhovom PRIDE. Adam bol doslova neprehliadnuteľný a na svojom kostýme si dal extrémne záležať. "PRIDE 2022 sme READY," napísal k fotkám na sociálnej sieti. "Pride je udalosť, na ktorú sa vždy tešíme celý rok a sme radi, že po 3 rokoch sme znovu mohli ukázať, že je ok byť iný. Pre niekoho to znamená dať si ružové tričko ako muž, pre niekoho zas obliecť sa ako robot z inej planéty. Dúfame, že sa vám naše kostýmy páčia," napísal.