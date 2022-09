Horeckého pedagogická profesionálna kariéra sa začala na Gymnáziu Vazovova v Bratislave, kde sa už po piatich rokoch stal predsedom Rady školy. Neskôr pôsobil ako koordinátor medzinárodného vzdelávacieho programu na Gymnáziu Jura Hronca (GJH) a bol správca Nadácie Novohradská na GJH. „Potom som podnikal v oblasti kultivačných médií a učil na Spojenej škole Tilgnerova,“ napísal o sebe.

V minulosti pôsobil aj ako prezident Združenia katolíckych škôl. Práve v tejto pozícii vystúpil v decembri 2014 na proteste proti schváleniu Stratégie ľudských práv, resp. Akčného plánu pre LGBTI.

JEHO ŠOKUJÚCE VÝROKY Z PROTESTU O RODOVEJ ROVNOSTI SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII.

Exšéf Združenia katolíckych škôl sa v roku 2013 zasadil o stiahnutie šlabikára Lipka z vyučovania preto, že je v ňom príbeh o chlapcovi Žigmundovi z rozvedenej rodiny. Ďalší fakt, ktorým sa Horecký zapísal do análov, je, že sa nezapojil v rokoch 2012 a 2016 do obrovských učiteľských štrajkov za vyššie platy: „Kresťanský učiteľ nemiluje zverené deti do ,výšky svojho platu´.“

Konzervatívca na poste ministra školstva presadzoval aj šéf Sme rodina Boris Kollár: „Mojou podmienkou je, aby to bol konzervatívny odborník.“ Podľa prezidentky Združenia základných škôl Slovenska Evy Horníkovej nastúpi minister do rozbehnutého vlaku: „Je to obrovská zodpovednosť. Ak už pracoval v riadiacej funkcii, vie, že necelé dva roky je veľmi krátke obdobie na vnášanie nových postupov a reforiem.“ Horecký sa včera večer vrátil zo zahraničnej cesty a v najbližšej dobe sa má stretnúť s prezidentkou. Nasledovať by malo jeho vymenovanie za ministra.