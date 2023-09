Veľká predvolebná anketa denníka Plus JEDEN DEŇ a webu pluska.sk čitateľov naozaj zaujala! Zapojilo sa do nej viac ako 24–tisíc respondentov, čo prekonalo všetky doterajšie podobné ankety vydavateľstva News and Media Holding. Anketa priniesla viaceré zaujímavé výsledky. Všetky sa postupne dozviete. A ktorí čitatelia bol v hlasovaní najaktívnejší? Tu sú prvé konkrétne údaje!

Je evidentné, že politika Slovákov zaujíma, dokonca aj v lete, v čase prázdnin a dovoleniek. Veď veľkú predvolebnú anketu sme spustili 15. júla a ukončili 6. septembra. Napriek tomu, že v tomto čase mnohí relaxovali a oddychovali nielen doma, ale i v cudzine, do ankety sa zapojilo 24 634 čitateľov denníka Plus JEDEN DEŇ, webu pluska.sk i dvojtýždenníka Plus JEDEN DEŇ špeciál!

Je to úžasné číslo! Máme ho s čím porovnať: veď pred tromi rokmi hlasovalo v podobnej ankete denníka Plus JEDEN DEŇ 10 607 ľudí. Vlani sa do ankety k dvom rokom vlády OĽaNO zapojilo 18 783 ľudí. Teraz ich bolo dokonca takmer o šesťtisíc viac.

Áno, hneď upozorňujeme, že to nebol oficiálny prieskum na reprezentatívnej vzorke, ale anketa, a najmä medzi čitateľmi Plus JEDEN DEŇ a webu pluska.sk. Vzhľadom na početnosť hlasujúcich je to však aj tak veľmi zaujímavá vzorka, ktorá už predsa len o niečom vypovedá.

V ankete ste už rozhodli, 30. septembra definitívne zvolíme nových parlamentných poslancov. Zdroj: shutterstock

Anketa mala 22 otázok. Respondenti zhodnotili uplynulé volebné obdobie, prezradili, ktoré štátne opatrenia ich potešili a ktoré ich príliš nezaujali. Priznali, či sú spokojní so svojou voľbou v roku 2020. O tom, komu dali najviac hlasov, čo požadujú od nových poslancov aj od vlády, ale i to, víťazstva ktorej strany sa obávajú, sa postupne dozviete v ďalších vydaniach denníka Plus JEDEN DEŇ aj na webe pluska.sk. Prinesieme vám i názory odborníkov a samotných politikov.

Aj keď prieskumy agentúr rovnako ako naša anketa veľa prezrádzajú o nálade v spoločnosti a politických favoritoch voličov, o zložení nového parlamentu rozhodnú predčasné parlamentné voľby 30. septembra. Tam už nepôjde o nezáväzný názor do ankety, ale o reálne hlasy pre politické strany. Uvidíme, nakoľko sa volebné výsledky zhodnú s našou anketou! Pred tromi rokmi práve náš denník ako jediný na základe takejto ankety tipoval víťazstvo OĽaNO.

