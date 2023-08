Pani prezidentka pozastavila výkon funkcie šéfovi SIS Michalovi Aláčovi. Vláda ho dnes odvolá. Ako hodnotíte tento krok?

- Vnímam ho veľmi zle. Vidím aj zo strany pani prezidentky, aj pána premiéra Ódora dvojaký meter. Po vzbure policajného prezidenta spolu so svojimi kumpánmi vo vedení polície sa pani prezidentka aj premiér postavili na Hamranovu stranu. Nepodržali ministra Šimka. Obaja ústavní činitelia sa snažia verejnosti povedať, že sa v polícii nič nedeje. Pritom vieme, že ide o vojnu v bezpečnostných zložkách.

Aké by bolo najlepšie možné riešenie?

- Vyzvali sme premiéra, aby odvolal aj policajného prezidenta Hamrana. Upokojil by tak situáciu. Hamran má na­ozaj veľmi slabú dôveru verejnosti, ale aj politickú.

Čím si vysvetľujete postup premiéra?

- Ódor a Hamran sú komárňanskí kamoši. Nevieme, ako majú k sebe blízko, či pán Hamran presvedčil premiéra argumentmi, alebo má len u premiéra krytie. Nemôžeme sa zbaviť pocitu, že ide o politicky motivované alebo podfarbené konanie.

Posledné prieskumy ukazujú, že zvádzate tesný súboj o druhé miesto s Progresívnym Slovenskom ?

- Výsledky sú tesné, je to na dostrel. 30. septembra je ešte ďaleko a dôležité bude, s akým pocitom prídu ľudia k urnám. Ľudia zvažujú, koho idú voliť, kto bude premiérom, pretože tu treba povedať veľmi i jasne. Ak vyhrá Smer, tak predsedom vlády bude Robert Fico. Ak vyhrá PS, tak premiérom bude pán Šimečka. Ak získa Hlas významnú dominantnú pozíciu, tak predsedom bude líder Hlasu.

Nemôže byť dôvodom nižších preferencií vaša vyhranenosť, ako je to v prípade Roberta Fica?

- Ľudia majú radšej tvrdší slovník, lebo sú nahnevaní. Verím, že výsledok bude ešte silnejší, ako ho dnes prezentujú prieskumy a médiá. Hlas môže byť rozhodujúcou stranou, ktorá zadefinuje kvalitu aj stabilitu budúcej vládnej koalície. Preto očakávam, že Hlas môže byť najbližšie mesiace alebo týždne pod obrovskou paľbou.

V kuloároch sa hovorí o vašej kandidatúre na prezidenta. Je to reálne ?

- Momentálne by ma tam možno niekto rád odpratal, aby som nestál v ceste. Teraz mám ako prioritu s Hlasom dosiahnuť čo najlepší výsledok a pomôcť tejto krajine sa vymotať z tohto marazmu.

Naďalej vylučujete spoločnú vládu so Smerom a s Robertom Ficom ?

- Ja som nik­dy ako predseda strany nevylúčil Smer. Vždy som hovoril o osobe Roberta Fica. Tiež hovorím jasne: Dvaja premiéri by nemali sedieť v jednej vláde, pretože každý má svoj štýl riadenia, a to by mohlo škrípať. Videli sme to, keď boli vo vláde Matovič s Hegerom.

Je vám Michal Šimečka ako politický partner bližší ako Robert Fico?

- Pán Šimečka a jeho strana vyzvali Európsku úniu, aby zrušila na dotazníkoch kolónku muža a ženy. Oni žijú úplne v inom svete. Veď tu treba riešiť ekonomiku, zavretú fabriku. Máme ľudí, ktorí nevedia, ako prežijú túto zimu, trápia nás vysoké ceny energií a oni riešia takéto veci.

PS podľa toho, čo hovoríte, predstavuje riziko pre vládnu koalíciu ?

- Pre mňa je ohrozením každá strana, ktorá nemá skúsenosti s riadením vážnych rezortov alebo skúsenosť s vládnutím. Kto ich to naučí? V roku 2020 vyhralo na Slovensku voľby OĽaNO s 25 percentami. Boli to absolútne neskúsení ľudia pozbieraní z ulice a vidíte to čierne na bielom v priamom prenose, čo urobili krajinou. Preto si neviem predstaviť, že ak by mala koalícia vzniknúť len preto, aby sa niekto nedostal k moci – a to je jedno, či sú to teraz Republika, Smer alebo niekto iný.