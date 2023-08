Hamran v politickej strane? Fotografia s Trubanom aj ponuka na lukratívny flek hovorí za všetko!

Robí politiku miesto policajnej práce? V súvislosti s policajným prezidentom Štefanom Hamranom (48) sa dlhodobo skloňuje jeho údajné prepojenie na stranu Progresívne Slovensko (PS). Dôkazom toho by mohla byť aj fotografia spred rokov, kde je v spoločnosti vtedajšieho lídra progresívcov.

Ešte nie je ani pri moci a už používa lož ako pracovnú metódu? V relácii TV JOJ Na hrane predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini konfrontoval predsedu PS Michala Šimečku vo veci možného prepojenia policajného prezidenta Hamrana na jeho stranu. „Čo robil na vašom politickom sneme vtedajší šéf Lynx Commanda – dnešný policajný prezident Hamran? Ja som už politických snemov zažil iks - aj v Smere aj v Hlase - ale som žiadneho elitného policajta, a už tobôž nie policajného prezidenta, na sneme nemal, tak mi to vysvetlite,“ pýtal sa Pellegrini Šimečku.

„Ako ste k nemu prišli? Nemali ste koho pozvať, tak vás napadlo: zavolajme šéfa kukláčov z Komárna?“ pokračoval ďalej expremiér. Šimečka sa naopak zaprisahával, že to nie je pravda. „To máte zlé informácie,“ bránil sa Šimečka, ktorý sa zadušoval, že Hamran na žiadnom ich evente nebol.

Namiesto policajnej práce robí politiku? Opozícia vyčíta policajnému prezidentovi Štefanovi Hamranovi, že tlačovú besedu po veľkej razii NAKA začal snímkou, ktorá odkazovala na vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky. Zdroj: Jakub Kotian

Viacero opozičných politikov dlhodobo vyčíta policajnému prezidentovi, že robí namiesto policajnej práce politiku. Poriadne to vrelo aj po veľkej razii NAKA 17. júla, ktorú opozícia označila ako policajný prevrat a zatýkania za politicky motivované. Padli aj slová o ovplyvnení volieb prostredníctvom orgánov činných v trestnom konaní, či zaťahovaní polície do predvolebnej kampane.

"To, ako sa správa organizovaná skupina v polícii, na čele s jej šéfom Hamranom, nemá v histórii Slovenska obdobu. Aj na divokom západe by závideli. Situácia je extrémne vážna, lebo táto skupina sa vymkla spod kontroly verejnej moci a robí si čo chce. Pritom evidentným a jediným cieľom je ovplyvniť výsledky parlamentných volieb," hovorí poslanec Erik Tomáš (Hlas-SD). "Všetko čo sa deje teraz v polícii je pod taktovkou jej šéfa Hamrana, ktorý tieto praktiky neúnavne obhajuje na tlačových besedách a to dokonca politickým jazykom," kritizoval ďalej.

Peter Pellegrini tiež zdôraznil, že Hamran nemá jeho dôveru. „Je to frajírek, ktorý uchopil moc a ktorý nemá nad sebou ministerskú kontrolu, a tak nemôžem spokojne občanom Slovenskej republiky prehlásiť, že je polícia dnes v dobrých rukách,“ vyhlásil šéf Hlasu. Zdroj: Jaroslav Novák

O šéfovi polície Hamranovi sa už istý čas klebetí, že by mohol mať blízko k Progresívnemu Slovensku. Priestor na špekulácie o jeho možnom prepojení na progresívcov otvorila fotografia z minulej volebnej kampane, na ktorej vidno Hamrana v debate s vtedajším lídrom PS Michalom Trubanom. Snímka vznikla v roku 2019 na predvolebnom mítingu PS na južnom Slovensku. Hamran účasť na akcii s Trubanom toho času vysvetľoval občianskym záujmom, keďže sa vraj na nej riešili problémy regiónu okolo Komárna, kde sám žije.

Ale to nie je všetko! V médiách sa tiež objavili správy, že Hamran pomýšľa na oveľa vyššie méty. V novembri 2019 bol v denníku SME publikovaný článok, že šéfa protiteroristickej jednotky Lynx Hamrana lákajú do politiky. Spolupracovať mal so stranou Miroslava Beblavého SPOLU – občianska demokracia, ktorá kandidovala vo vtedajších parlamentných voľbách v koalícii práve s Progresívnym Slovenskom.

Beblavý pre Aktuality povedal, že by Hamrana chcel vidieť v prípadnej budúcej vláde na lukratívnej pozícii ministra vnútra. „Je našou povinnosťou nasadiť do zápasu proti mafii a oligarchom silný tím, vrátane silného a rešpektovaného kandidáta na spravovanie rezortu vnútra po voľbách," vysvetľoval toho času Beblavý. „Môžem potvrdiť, že takúto ponuku som dostal. Podrobné stanovisko poskytnem v priebehu budúceho týždňa buď osobne, alebo prostredníctvom oddelenia komunikácie,“ uviedol toho času v súvislosti s ponukou Hamran pre Nový Čas. Napokon padlo rozhodnutie, že sa Hamran na kandidátke PS-Spolu neobjavil.

Vedením policajného zboru bol Hamran poverený v septembri 2021, a to za úradovania Romana Mikulca (OĽANO) na rezorte vnútra, po tom ako vtedajší šéf polície Peter Kovařík odstúpil z funkcie. Stalo sa tak po novele zákona, na základe ktorého si minister vnútra sám mohol vybrať prezidenta policajného zboru. Zaujímavé je, že pred rokmi bola ministrovi vnútra právomoc menovať policajného prezidenta odňatá. Opozícia preto kritizovala, že na to, aby sa mohol stať Hamran policajným prezidentom, musel sa zmeniť zákon.

