Krajniak sa v pondelkovej predvolebnej diskusii jedného z denníkov mimoriadne drsne vyjadril k hnutiu Progresívne Slovensko (PS) – a to najmä z dôvodu, že podporuje ideológiu LGBTI+. „Áno, ja to kedykoľvek zopakujem. LGBTI+ ideológia, transgender ideológia, gender ideológia je pliaga a vôbec sa za to netreba ospravedlňovať. Práve naopak, treba vysvetľovať, že jednoducho právo na sebaurčenie, to znamená, že každý si môže kedykoľvek x-krát za život zmeniť pohlavie, alebo to, že sa snažia presviedčať maloleté deti, aby si zmenili pohlavie. A dokonca na Západe alebo v Kanade sú za to stíhaní rodičia, keď sa snažia svojim deťom odporučiť, aby zmenu pohlavia robili až po 18. roku života, tak toto ja považujem za absolútnu pliagu. A proti tomu konzervatívny politik musí vedieť čeliť,” vyhlásil Krajniak pre Plus JEDEN DEŇ.

Podľa bývalého ministra Majerský neurobil vôbec dobre, keď sa za svoje výroky o „pliage” ospravedlnil. „Pán Majerský ako predseda KDH urobil hrubú politickú chybu. Konzervatívny politik nikdy nemôže uspieť, keď sa bude ospravedlňovať progresívcom a liberálom, najmä ak má pravdu a najmä ak progresívci a liberáli hrubo prekrútili jeho slová,” zdôraznil exminister práce, podľa ktorého PS zverejnením svojho programu potvrdilo, že „je extrémistickou stranou”. „Myslím si, že LGBTI+ ideológia, transgender ideológia, gender ideológia sú rovnako hrozbou pre Slovensko, ako boli kedysi komunizmus a fašizmus, lebo rozvracajú našu spoločnosť,” dodal podpredseda hnutia Borisa Kollára.

„LGBTI+, to nazývate, že pliaga?“ pýtal sa v diskusnej relácii TV Markíza Na telo moderátor Michal Kovačič šéfa KDH potom, čo Majerský o LGBTI+ a korupcii uviedol, že „sú to pliagy, ktoré jednoducho ničia krajinu”. Neskôr sa kresťanský demokrat kajal na sociálnej sieti slovami: „Keď som použil slovo ‚nešťastie či, pliaga‘, mal som na mysli ideológiu, vonkoncom nie konkrétnych ľudí. Nedorozumenie ma mrzí a ospravedlňujem sa.”

Politológ: Majerský sa preriekol z obavy, u Krajniaka je to iné

Podľa politológa Jozefa Lenča je dôležité vyjadrenia Krajniaka a Majerského oddeliť, pretože, ako tvrdí, nemajú rovnakú podstatu. „Kým v prípade predsedu Majerského išlo podľa mňa skôr o nepochopenie otázky a istým spôsobom obavu, že ak by sa proti komunite LGBTI+ správal príliš mierne, alebo by sa nevyjadril k niektorým návrhom PS dostatočne kriticky, tak by KDH mohlo dopadnúť podobne, ako keď hnutie viedol Alojz Hlina a hnutie malo pomerne ústretové vyjadrenia smerom k liberálnym či progresívnym stranám, ideám, politikám. A z tejto obavy vyplynulo toto povedzme prerieknutie Majerského,” vysvetľuje Lenč. Ako ďalej pre náš denník uviedol, pri Krajniakovi je to iné. „Ide skôr práve už o snahu svojím ráznym postojom získať pre Sme rodina tých voličov, ktorí sú negatívne naladení proti LGBTI+ a napríklad aj vrátane voličov KDH,” dodal politológ.

Pripomíname, že v minulosti šéf KDH kritizoval aj Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO) , za to, že ako vtedajší minister zdravotníctva krátko pred odchodom z funkcie zaviedol a podpísal medicínske štandardy pre transrodových ľudí. „Je to ďalší krok k tomu, aby sme si pohlavie mohli meniť nie podľa skutočnosti, ale podľa pocitu," upozornil Majerský ešte v marci tohto roku. Viac si pozrite v pripojenom videu.

