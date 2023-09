Erik Tomáš o vláde s Ficom na čele: Ak by bol premiérom, neprekážalo by mi to!

Podpredsedovi Hlasu-SD Erikovi Tomášovi by osobne neprekážalo byť vo vláde, ktorej premiérom by bol Robert Fico (Smer-SD). Hnutie OĽANO a priatelia nevylučuje podľa Michala Šipoša prípadnú podporu Ivanovi Korčokovi v boji o prezidentské kreslo. Líder KDH Milan Majerský vylúčil, že by hnutie bolo vo vláde so stranami, ktoré by mali zelenú kartu pri hlasovaní o kultúrno-etických otázkach ako interrupcie či registrované partnerstvá. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii Televízie Markíza Na telo.