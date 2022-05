Známa poslankyňa za SaS Jana Bittó Cigániková si vypočula na svoju adresu vtipné komentáre, keď sa v stredu na ostro sledovanom hlasovaní o vydaní lídra Smeru-SD Roberta Fica (57) do väzby, objavila vo veľkých tmavých okuliaroch. „Nie, v Národnej rade SR nepraží slnko, ako mi niektorí vtipálci píšu. Som krátko po operácii očí, takže v najbližších dňoch chodím v slnečných okuliaroch od rána do večera, vonku aj vnútri, bez ohľadu na poveternostné podmienky,“ vysvetľovala Bittó Cigániková na sociálnej sieti.

Pre Plus JEDEN DEŇ prezradila bližšie informácie o nedávnej operácii očnej šošovky, ktorú absolvovala. „Od šestnástich rokov som nosila kontaktné šošovky, a to od rána do večera. Nikdy som nemala okuliare. Po tých rokoch to spôsobilo taký problém, že som mala zjazvenú rohovku,“ hovorí poslankyňa. Fotku Cigánikovej v tmavých okuliaroch v parlamente nájdete v našej galérii!

Bola na kontrole u očného lekára, kde jej odporučili viac nenosiť kontaktné šošovky. Práve z tohto dôvodu začala poslankyňa nosiť okuliare, s ktorými sme ju mohli istý čas vidieť v parlamente. Aj keď jej okuliare s čiernym rámom náramne pristali, predsa však z rôznych dôvodov nebola s nimi spokojná. Jednak jej vadilo, že nosila päťky dioptrie, no pridružili sa k tomu aj iné problémy. „Keď idete na ples, alebo niekam, kde si treba obliecť spoločenské šaty, tak okuliare sa nehodia v každej situácii. Preto som si povedala, že chcem fungovať s nimi aj bez nich,“ vysvetľovala Bittó Cigániková. Rozhodla sa preto pre operáciu očnej šošovky, ktorá umožní, aby nemusela nosiť okuliare, maximálne len na čítanie.

Zákrok absolvovala v Bratislave. Podotkla však, že nešlo o klasickú laserovú operáciu oka. „Je to presne tá verzia, ktorú som chcela. K spoločenským udalostiam budem môcť chodiť bez okuliarov, ale do parlamentu či na čítanie, keď budem chcieť, môžem si dať okuliare,“ skonštatovala poslankyňa po operácii.

