Bittó Cigániková si užíva každý deň voľna so svojou rodinou. Azda málokto by ale čakal, že počas pondelňajšej oblievačky skočí sama dobrovoľne do vody. Na sociálnu sieť zavesila video, kde dokumentuje aj to, koľko preplávala. Číslo 50 (preplávaných bazénov) sa zdalo ale až príliš veľa.

„Áno jasné, urobila som 50 bazénov. To je kilometer a robím ho raz za týždeň. Robila by som aj viac, len je to strašná nuda,“ okomentovala Bittó Cigániková svoj výkon pre Plus JEDEN DEŇ s tým, že video je z veľkonočného pondelka, kedy boli s manželom na plavárni.

Poslankyňa prezradila aj to, ako trávila celé sviatky. „Počas Veľkej noci som bola s rodinkou. My to nejak veľmi neprežívame. Užívame si voľno, chalani ma vyšibú, aj moju a manželovu maminu, a tam to končí,“ povedala Bittó Cigániková s tým, že si popri tom užívajú dobroty. A hneď na to išla cvičiť na ďalší stroj.