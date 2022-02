Slovenská poslankyňa Bittó Cigániková je matkou dvoch synov, no na nej postave to nie je vidieť. Zrejme si to uvedomuje aj sama politička a častokrát prekvapí svojím outfitom. Pravdou však zostáva, že sa nemá za čo hanbiť.

Ako je však známe, na vyšportovanej postave treba aj poriadne pracovať. Pevné telo a krivky sa nevytvoria samé od seba. Častokrát stoja za nimi hodiny strávené cvičením.

Ako maká na svojej postave však Cigániková svojim fanúšikom aj ukázala. Pochválila sa totiž videom na sociálnej sieti. "Nohy necítim. Preneste ma domov," napísala politička.