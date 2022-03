Šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) je matkou dvoch synov, no málokto by to o nej povedal. Pravidelne totiž cvičí v posilňovni a na svojom vzhľade si dáva záležať. Známa politička rada ukazuje svoju vyšportovanú postavu či už zábermi z fitnescentra, alebo sexi a odvážnym outfitom.

Denníku Plus JEDEN DEŇ prednedávnom prezradila, že miluje provokatívne a výrazne oblečenie. Rada nosí predovšetkým kombináciu bielej a čiernej, ako aj červenej a čiernej farby. Súčasne ale priznala, že odkedy je v politike, zmenil sa jej šatník a predĺžili sa sukne. Obliekanie sa podľa prísneho protokolu však razantne odmieta. „Bontón a protokol je fajn ak idem na nejaký zahraničnú návštevu či k prezidentke. Ale také, že silonky musíte mať atď., no akože ja neviem kto také veci vymýšľal, ale nie sú vôbec praktické. Ja si chcem žiť podľa svojich pravidiel,“ povedala na rovinu Bittó Cigániková s tým, že má tendenciu ignorovať veci, ktoré nepokladá za rozumné.

Známa politička spôsobila tento týždeň menší rozruch, keď sa objavila v poriadne odvážnom outfite! Na tlačovej konferencii liberálov si obliekla priesvitné biele tričko v kombinácii s úzkymi čiernymi ceruzkovými šatami, ktoré pôsobili nevšedne kvôli trakom. Bittó Cigániková pútala pozornosť aj tým, keď pred začatím tlačovej konferencie si upravovala hornú časť odevu, ktorá jej evidentne nebola veľmi pohodlná.

Poslankyni sa podarilo touto voľbou šiat jasne vyčnievať z davu, ale je také oblečenie vhodné na danú príležitosť? Na výber outfitu političky sme sa pýtali aj vizážistky Veroniky Vargovej.

