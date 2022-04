Putin je agresor, tvrdí Cigániková: Rusi robia na Slovensku zlobu cez svojich ľudí!

Podpredseda Európskeho parlamentu (EP) Michal Šimečka (Progresívne Slovensko) víta vyhostenie 35 ruských diplomatov. Predseda zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR Marián Kéry (Smer-SD) súhlasí s potrestaním prípadných vinníkov, no odmieta princíp kolektívnej viny. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. So šéfkou zdravotníckeho výboru NR SR Janou Bittó Cigánikovou (SaS) sa zhodli, že Rusko je agresor a porušilo medzinárodné právo v súvislosti s vojnou na Ukrajine.