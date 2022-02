V slovenskom parlamente nájdete len málo tak akčných političiek, ako je saskárka Janka Bittó Cigániková. Tá svojím nasadením častokrát doslova dožiera svojich opozičných kolegov, prevažne z ĽSNS, ktorým rada vyvracia ich tvrdenia týkajúce sa pandémie koronavírusu. Mnoho ľudí by si istotne povedalo, že s ňou rozhodne nechcú prísť do konfliktu. Cigániková je však vo vnútri aj úprimnou a ako sa ukázalo, aj romantickou a citlivou ženou. Povedal to o nej dokonca samotný predseda SaS Richard Sulík. Urobil tak počas svojho príhovoru na jej svadbe, ktorú mala v septembri 2020. Šéf liberálov bol dokonca Cigánikovej svedkom.



Jeho príhovor teraz sympatická čiernovláska zverejnila na svojom profile na sociálnej sieti a aj po roku a pol je vidieť, ako ju dojal. "Chcela by som sa s vami podeliť o jeden z príhovorov na našej svadbe - predniesol ho šarmantný svedok Richard Sulik. Som rada, že mám s mojim šéfinom takýto dobrý vzťah a podobne je to aj s ďalšími kolegami, ktorí nás s Danom tiež prišli vyprevadiť do spoločného manželského života. Som šťastná, že som súčasťou takého kolektívu ľudí a dúfam, že aj oni sú radi za mňa," napísala k videu.

S manželom Danielom je šťastná už viac, ako osem rokov. Manželmi sú od septembra 2020. Zdroj: MARTIN DOMOK



Richard Sulík však pochopiteľne nie je jediný muž, vďaka ktorému sa občas ozve romantické JA Janky Cigánikovej. Najčastejšie je ním samozrejme jej manžel Daniel Bittó, s ktorým politička strávila aj romantickú večeru v predvečer sv. Valentína. Svoj zážitok z večera dokonca zvečnila na fotkách, ktoré si môžete POZRIEŤ V NAŠEJ GALÉRII.

