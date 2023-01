Prezidentom Českej republiky chce byť 8 kandidátov rôznych profesií. Reálne šance majú traja – uvádzame ich v abecednom poradí: expremiér a šéf ANO Andrej Babiš (68), bývalá rektorka Mendelovej univerzity a ekonómka Danuše Nerudová (44) a generál Petr Pavel (61).

Prvé kolo volieb sa začína dnes o 14. hodine. Podľa prieskumov majú najväčšie šance na postup do druhého kola, ktoré bude 27. a 28. januára, Andrej Babiš a Petr Pavel. V stávkových kanceláriách je jednoznačným favoritom Pavel.

Andrej Babiš vyvoláva veľmi rozporuplné reakcie. Zdroj: Petr David Josek

Zvíťazí kandidát, ktorý má k Slovensku najbližšie? A ktorý to je? Na prvý pohľad by to mal byť Andrej Babiš, rodák z Bratislavy. Lenže ten sa so Slovenskou republikou súdil pre obvinenie, že bol agentom ŠtB. Pri návšteve u nás prehodil, že nevie dobre po česky, ale už ani po slovensky.

Podľa stávkových kancelárií je jednoznačným favoritom Petr Pavel. Zdroj: Vondrouš Roman

Bývalý elitný vojak a generál Peter Pavel začínal ešte v Československej armáde, takže môže mať slovenských kolegov a kamarátov.

Kandidátka na českú prezidentku Danuše Nerudová si v prieskumoch ľahko pohoršila. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CknSXpLLgDJ/

Danuše Nerudová si vzťah so Slovenskom u niektorých naštrbila vyjadrením o Zuzane Čaputovej. Keď ju s ňou porovnávali, ohradila sa: „Každá z nás má za sebou iný príbeh. Ja som ekonómka, riadila som univerzitu s rozpočtom dve miliardy (korún) a 1 500 zamestnancami. Ona (Čaputová) je právnička, ktorá zabránila skládke." Tento výrok Nerudovej vytýkali dokonca i Česi a prezident Miloš Zeman sa zaň Zuzane Čaputovej osobne ospravedlnil.

