Igor Matovič to s kritikou na ministra hospodárstva nevzdáva a po vojne so Sulíkom verejne odsúdil Karla Hirmana. Podľa Matovičových slov si Hirman užíva na trojtýždňovej exotickej dovolenke, zatiaľ čo na Slovensku panuje kríza.

Igor Matovič si nevie predstaviť, že podporí akúkoľvek novú vládu, v ktorej by bol ministrom Karel Hirman. Napísal to vo štvrtok na sociálnej sieti.

"Vzhľadom na grandiózne zlyhanie ministra hospodárstva pri (ne)riešení zálohových platieb na energie… A skutočnosť, že si od Vianoc napriek ťaživej situácii užíva pokoj na trojtýždňovej exotickej dovolenke… Neviem si predstaviť, že podporím akúkoľvek novú vládu, kde by pán Hirman mal byť ministrom," napísal Matovič.

Bývalého ministra hospodárstva Richarda Sulíka pritom nazval "lenivým diletantom", ktorý si podľa jeho slov celý prvý polrok namiesto riešenia energií užíval za štátne exotické dovolenky v Dubaji, čo podľa neho spôsobí v roku 2023 podnikateľom škody za stovky miliónov eur. "teraz druhý, ktorý ho vystriedal, síce už za svoje, ale v čase ťažkej krízy vegetí na druhej strane sveta," kritizuje Matovič.

"Niekto si svoju prácu nespravil, pomoc ľuďom nedoručil, ale hlavne, že už oddychuje. Z hrušky dole a môže oddychovať koľko len chce," dodal Igor Matovič.

Ku kritike Hirmana sa na sociálnej sieti pridal aj György Gyimesi (OĽaNO), podľa ktorého sa Hirman nachádza "niekde na Havaji". "Keď som kritizoval Richarda Sulíka za to, že v najťažších krízach dovolenkoval v Dubaji, je fér kritizovať aj ministra Hirmana, že je už tretí týždeň na dovolenke niekde na Havaji. A to v čase, keď si to podnikatelia doslova hádžu," napísal na Gyimesi na Facebooku. Celý jeho status nájdete TU >>>