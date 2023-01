AKTUÁLNA správa: USA sťahujú zo Slovenska systém Patriot!

Spojené štáty stiahnu zo Slovenska svoju batériu systému protivzdušnej obrany Patriot. Presunú ju na základňu v Nemecku, kde absolvuje údržbu. Ministerstvo obrany (MO) SR deklarovalo, že o adekvátnej náhrade intenzívne rokuje so spojencami. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková. Upozornil na to Denník N.