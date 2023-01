Zo slov generála Macka vyplýva, že začiatok roka bude z hľadiska bojov intenzívny. "Rusi sa určite pokúsia dobyť Bachmut a tlačia sa aj na Lyman, ktorý by radi získali späť. Možno sa im podarí získať Soledar, čo by im mohlo dopomôcť ku krátkej psychologickej výhode," vysvetľuje generál s dôvetkom, že napriek tomu je situácia na bojisku z celkového hľadiska relatívne statická. "Treba si uvedomiť, že hovoríme o fronte dlhej približne 1 200 kilometrov, a preto by bolo naivné sa domnievať, že vojna bude pre jednu či druhú stranu lineárna," ozrejmuje generál s tým, že jednotlivé pozície sa môžu ešte viackrát zmeniť.

Kedy príde k zásadnému zvratu vo vojne na Ukrajine? Odpovedá generál Andor Šándor (január 2023)

Ruská armáda pritom v stredu oznámila, že "kruté" boje o mesto Soledar naďalej prebiehajú. "V meste bojujú útočné oddiely," napísala regulárna ruská armáda v oznámení. Dodala, že jej jednotky blokujú Soledar zo severných a z južných častí mesta a že armádne vzdušné sily útočia na "nepriateľské bašty".

Generál Pavel Macko v štúdiu NMH v Bratislave. Zdroj: EMIL VAŠKO

Ďalší vývoj situácie na Ukrajine bude podľa generála Macka závisieť od viacerých faktorov. "Aby som to zhrnul, Rusi síce mobilizovali, no nedostavil sa žiaden výraznejší efekt. A keby aj dobyli Bachmut a širšie okolie, cena by bola strašne vysoká, keďže mobilizácia je veľký zásah do chodu spoločnosti. A aj samotný Putin tento krok dlho odkladal," mieni Macko. Generál je pritom presvedčený, že v Rusku možno očakávať aj ďalšie kolo mobilizácie. "Základného cieľa - zlomiť, vyčerpať a ovládnuť Ukrajinu - sa totiž Ruská federácia nevzdala."

Riziko globálneho konfliktu je podľa generála malé, no nemožno ho vylúčiť. "A ak by boli na Ukrajine dramaticky úspešní, potom sa zvýši. V tom prípade totiž nadobudnú pocit, že im ich zámer vychádza," zamýšľa sa Macko. "Ak Rusi nadobudnú dojem, že Západ sa vyčerpal, mohli by si to vyložiť tak, že ak sa pokúsia udrieť na Moldavsko či Pobaltie, NATO sa zľakne a nebude riskovať jadrovú vojnu," hovorí generál a upozorňuje, že konflikt sa musí skončiť priamo na Ukrajine. "Bolo by ideálne, ak by samo Rusko prišlo k záveru, že sa nedokáže dostať ďalej, stiahne sa na miesto najmenej bolestivé pre Rusov a ponúkne riešenie či dohodu," hovorí. Za ideálnych okolností by podľa generála mohli v Rusku zvíťaziť umiernené hlasy tých, ktorí si uvedomia, že invázia na Ukrajinu bola od začiatku zlým nápadom.

ČLÁNOK POKRAČUJE NA ĎALŠEJ STRANE