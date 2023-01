Pandémiu koronavírusu sme mohli zvládnuť oveľa lepšie! Naznačuje to veľká štúdia o nadúmrtnosti na covid na Slovensku v rokoch 2020 až 2022, ktorá priniesla hrozivé zistenia. Ak kompetentní manažovali krízovú situáciu lepšie, vyše 20-tisíc Slovákov mohlo ešte žiť! Posvieti si na to teraz aj generálny prokurátor.

Svet sa blíži do finále boja proti covidu. Najmenej 90 percent svetovej populácie má teraz určitú hladinu protilátok proti koronaviru SARS–CoV–2, a to v dôsledku očkovania alebo prekonania choroby. Uviedol to šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Štáty preto začali so sumarizáciou priebehu pandémie a manažmentu jej riadenia. Ako sme mohli na Slovensku predísť tisíckam úmrtí?

Podľa údajov americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa sa covidom vo svete nakazilo už viac ako 644 miliónov ľudí, zomrelo vyše 6,6 milióna. Svet je teraz oveľa bližšie k tomu, aby mohol povedať, že sa nachádza za „krízovou“ fázou pandémie. Ešte v tomto bode však nie je, upozornil šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jednotlivé štáty však už začali sumarizovať „výsledky“ pandémie a zisťovať, či bol manažment ich vlády správny alebo nie. Zvýšenú nadúmrtnosť počas pandémie covidu zaznamenali všetky štáty Európskej únie. Zo štúdie poradenskej firmy Pažitný&Kandilaki však vyplýva, že na Slovensku bola situácia obzvlášť nepriaznivá.

Spoluautor štúdie Peter Pažitný v štúdii zisťoval, koľkým úmrtiam sa dalo zabrániť, ak by naša krajina postupovala počas pandémie ako iné krajiny EÚ a vyšlo mu desivé číslo. „Pri pohľade na vývoj nadúmrtnosti na Slovensku možno manažment pandémie vyhlásiť za nezvládnutý. Zaznamenaných bolo 26 786 nadúmrtí. Opatrenia boli prijímané chaoticky, nereflektovali expertov a vedecké poznatky. Výnimkou je priebeh prvej vlny pandémie, marec až máj 2020, pri ktorej tvrdý lockdown, zavedený takmer od prvého dňa pandémie, priniesol z epidemického hľadiska očakávané výsledky,“ sumarizuje.

Druhá vlna (september 2020 – máj 2021) a neskôr tiež tretia vlna (september 2021 – máj 2022) mali celkom odlišný priebeh a Slovensko zaznamenalo vysoký počet infikovaných a mŕtvych. „V druhej vlne v novembri prišlo plošné testovanie, ktoré bolo uprednostnené pred lockdownom, a ktoré so sebou prinieslo falošnú negativitu. Čiže ľudia mali covid, ale antigénový test im vyšiel negatívny. Takýchto ľudí mohlo byť až 360-tisíc a mohli šíriť covid. Čiže úmrtia nám rástli. Pred plošným testovaním sme mali 250 úmrtí na covid. Na konci druhej vlny už tých úmrtí bolo 12-tisíc, čiže plošné testovanie nijako neznížilo ani nespomalilo počet úmrtí,“ vysvetlil zdravotnícky expert.

Tretia vlna bola podľa výsledkov štúdie čisto o očkovaní. „Tie krajiny, ktoré dokázali preočkovať zraniteľnú populáciu a vytvoriť kolektívnu imunitu, tak tie ju prečkali výborne, no Slovensko tu opäť zaostávalo,“ doplnil Pažitný.

