Rozpad Česko-Slovenska 1. januára 1993 urobil zo Slovákov v Česku cudzincov. Zaskočilo to aj herečku Michaelu Badinkovú (43), ktorá sa narodila v Malackách, ale v Prahe vyštudovala DAMU a odvtedy tam žije a pracuje. „Zrazu som bola cudzinka a pobyt som musela riešiť na cudzineckej polícii,“ spomínala pre českú TV Nova.

Michaela Badinková a Jan Teplý, jej manžel. Slovenská herečka našla v Česku prácu i lásku. Zdroj: Profimedia

Mnohých, ktorí často jazdili medzi českou a slovenskou časťou republiky, zaskočili hraničné kontroly. „Letel som na Slovensko a preukazoval som sa pasom. Bolo to divné,“ povedal košický rodák Štefan Margita (66).

Štefan Margita urobil v Česku veľkú kariéru. Zdroj: Instagram

Mladí narodení po roku 1993 berú Slovensko a Česko ako dva samostatné štáty, ale mnohí naši u západných susedov študujú a ostávajú tam aj pracovať. Koncom novembra 2022 ich bolo v Česku zamestnaných 214 907.

Sú to zväčša tridsiatnici s vysokoškolským titulom, je medzi nimi veľa riadiacich pracovníkov a špecialistov. Keďže ide o vzdelaných expertov, zarábajú nadštandardne. Navyše v Česku obyčajne dostanú viac, ako by mali za rovnakú prácu na Slovensku. Mnohí oceňujú aj to, že v rovnakej alebo podobnej spoločnosti má česká pobočka často vyššiu medzinárodnú prestíž ako slovenská.

Dôvod, prečo viac mladých odchádza zo Slovenska do Česka, ako k nám prichádza, môže byť aj ten, že kým mladí Slováci češtine rozumejú, s mladými Čechmi a so slovenčinou je to horšie. My totiž pozeráme české filmy, čítame české knihy a časopisy, Česi toľko príležitostí počúvať a vnímať slovenčinu nemajú. Mnohí v ankete televízie Nova nedokázali preložiť viaceré slovenské slovíčka do češtiny. Ale tvrdili, že keď na nich Slováci hovoria, rozumejú im.

Hovoriť, že v Česku je lepšia životná úroveň práve vďaka rozdeleniu, nie je korektné, pripomenul predseda slovenského parlamentu Boris Kollár pri príležitosti osláv 30 rokov Slovenskej republiky. „Rozdielnosti existovali aj predtým a boli často umelo udržiavané. Slovensko dostalo v roku 1993 šancu, aby si samo riadilo svoje osudy. Ak sa nožnice v ekonomickom rozvoji Slovenska a Česka roztvorili, je to naša chyba. Ak sa privreli, je to naša zásluha. To, že tieto nožnice existujú, je fakt majúci svoje korene ešte v časoch Márie Terézie,“ vyhlásil v sobotnom príhovore počas slávnostného galavečera.​

Predseda Národnej rady (NR) SR a líder strany Sme rodina Boris Kollár prichádza na slávnostný galavečer pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky. "Hovoriť, že v Česku je lepšia životná úroveň práve vďaka rozdeleniu, nie je korektné," vyhlásil. Zdroj: tasr/Jakub Kotian

