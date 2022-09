Čaputová sa v Aténach stretla s gréckou prezidentkou Katerinou Sakellaropuluovou a s gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom. Rokovala s nimi najmä o možnosti využívať ich LNG terminály na posilnenie energetickej bezpečnosti Slovenska, keďže Grécko sa chce stať energetickým centrom v južnej Európe. „Obe naše krajiny zápasia so zanedbanou diverzifikáciou energetických zdrojov a potrebujú sa odpútať od ruských energonosičov. Grécko chce byť energetickým centrom v južnej Európe, čo prináša perspektívy aj pre Slovensko,“ vysvetľovala prezidentka.

Čaputová si na stretnutie s predsedom gréckej vlády zvolila tmavé šaty v kombinácii s bielym kabátom dlhšieho strihu. Počas návštevy sa však zdalo, akoby bol vrchný odev slovenskej hlave štátu dosť nepohodlný. „Biely kabát sám osebe je pekný elegantný kúsok. Zdá sa však dosť nepraktický,“ myslí si stylistka Andrea Ziegler. „Lepšia voľba by bola sako, ktoré by nezavadzalo, keďže pofukoval vietor a kabát sa rozvieval a pani prezidentka si ho musela sústavne naprávať. Môže totiž narúšať koncentráciu a celkový imidž/výstup,“ vysvetľuje ďalej uznávaná odborníčka v oblasti módy.

Čaputová si na stretnutie s predsedom gréckej vlády zvolila tmavé šaty v kombinácii s bielym kabátom dlhšieho strihu. Počas návštevy sa však zdalo, ako keby bol vrchný odev prezidentke dosť nepohodlný. „Biely kabát sám o sebe je pekný elegantný kúsok. Zdá sa ale hodne nepraktický,“ myslí si stylistka Anna Ziegler. Zdroj: facebook/zuzanačaputová

„Biela farba je pekná, predstavuje symbol čistoty. Vie však pridávať na objeme, ktorý, ak to nie je treba, môže byť na škodu veci. Navyše, keď sedela, pôsobilo to trochu zvláštne,“ hovorí Ziegler. Ako ďalej upozorňuje, v kabátoch na návšteve bežne nesedíme a asi by sa ho žiadalo odložiť. Aj preto by podľa odborníčky bolo na toto stretnutie lepšou, ale aj všeobecne praktickejšou voľbou práve sako. „Sako je bežne súčasťou outfitu, ktoré sa v interiéri štandardne neodkladá,“ vraví Ziegler.

Na záver oficiálnej návštevy Grécka sa uskutočnila štátna večera podávaná gréckou prezidentkou, ktorá Čaputovú privítala v záhrade prezidentského paláca. Slovenská hlava štátu si na túto príležitosť zvolila decentné čierne šaty kombinované čipkou, ktoré mala oblečené minulý rok pri návšteve pápeža Františka na Slovensku. „Tieto čierne šaty sú veľmi pekné, strihovo jej pristanú, ladia s krivkami postavy. Sú skvele zladené s účesom,“ hodnotí stylistka Ziegler outfit prezidentky. Hlave štátu však vytkne jednu drobnosť. KTORÝ DOPLNOK MALA PREZIDENTKA RADŠEJ VYNECHAŤ SA DOZVIETE V NAŠEJ GALÉRII!

Prezidentka si na slávnostnú večeru zvolila nadčasový účes – francúzsky drdol, ktorý patrí medzi najznámejšie spoločenské účesy a je symbolom šarmu a elegancie.

VIDEO: Prezidentka Zuzana Čaputová si na štátnu večeru podávanú gréckou prezidentkou zvolila decentné čierne šaty s čipkou:

V stredu (7. 9.) prezidentka odcestovala na oficiálnu návštevu Severného Macedónska, kde sa v Skopje stretla s prezidentom Stevom Pendarovskim a premiérom Dimitarom Kovačevskim. Diskutovať mali o aktuálnej medzinárodnej politickej a ekonomickej situácii v súvislosti s vojnou na Ukrajine a energetickou krízou, ako aj o podpore integračného procesu Severného Macedónska a ďalších krajín západného Balkánu. Pri tejto príležitosti sa Čaputová objavila v šatách výraznej modrej farby, ktoré sme už na nej mohli vidieť, a to opäť pri návšteve pápeža. Odborníčka výber farby schvaľuje, vytkne však strih šiat.

VIDEO: Prezidentka Čaputová prichádza v šatách intenzívnej modrej farby na oficiálnu návštevu Severného Macedónska:

„Táto parížska modrá jej mimoriadne pristane. Tento strih však rozhodne nie. Nepotrebuje zbytočne zdôrazňovať určitú disproporčnosť postavy. Obťahujú ju tam, kde to nie je treba,“ myslí si Ziegler. „Pristane jej skôr strih od pása do tvaru písmena A. Skôr padavý materiál, žensky kopírujúci postavu,“ hovorí ďalej. „Tie pufované rukávy jej totiž pridávajú objem, ktorý nepotrebuje. Pôsobí v týchto šatách zbytočne robustne,“ podotkne odborníčka na záver.

Slovenská prezidentka sa na zahraničnej návšteve objavila v recyklovaných šatách intenzívnej modrej farby, ktoré už mala oblečené aj počas návštevy pápeža Františka na Slovensku v septembri minulého roka. Šaty z dielne módneho návrhára Borisa Hanečku majú renesančný dekolt s fialovou výšivkou a výrazné pufované rukávy. Zdroj: facebook/zuzanačaputová

V Aténach sa pod záštitou prezidentky uskutočnilo spoločné grécko-slovenské podnikateľské fórum zamerané na zelenú transformáciu Green Growth Business Forum. "Hneď po prílete do Atén prezidentka otvorí projekt Skusy - slovensko-grécky rezidenčný dom, ktorý bude podporovať tvorivé pobyty slovenských umelcov a prezentovať tak naše umenie v zahraničí," informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec. Stojí za ním trojica žien aktívnych v nezávislej kultúre a umení: Zuzana Bodnárová, Lucia Tkáčova a Tamara Kametani. VIAC VO VIDEU:

