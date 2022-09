Minister financií Igor Matovič vo štvrtok naplno využil možnosť vyjadriť sa k svojmu odvolávaniu a pred členmi zákonodarného orgánu rečnil viac ako dve hodiny. Počas svojho prejavu stihol spomenúť snáď všetky politicky činné osoby na Slovensku a nedával si pri tom servítku pred ústa. Reč prišla aj na Adolfa Hitlera, keď v súvislosti s ním urážal slovenských novinárov.

Okrem toho nastal v rokovacej sále aj ďalší zaujímavý moment. Tentokrát bol v hlavnej úlohe predseda parlamentu Boris Kollár, ktorý prerušil Matoviča a rozčúlený sa obrátil na balkón, kde sa zvyčajne zdržiavajú novinári či hostia.

Svoju výčitku smeroval zvýšeným hlasom na fotografa TASR Martina Baumanna, ktorému odkázal: "Pán kolega, ešte raz vás uvidím, že tam fotíte počítače, tak vás dám vyviesť a dostanete stopku, to vám hovorím. Ešte raz to urobíte a sem do tejto národnej rady sa viac nedostanete. Dobre vám to hovorím, ešte raz. Ešte raz! Ešte raz!" kričal rozčúlený Kollár. Fotograf sa bránil, že fotil iba prítomných poslancov.

Podľa pravidiel Národnej rady SR totiž nie je zakázané fotiť poslancov, ale ich dokumenty. Igor Matovič následne po tomto incidente pokračoval vo svojom vystúpení. O jeho odvolaní z funkcie sa malo pôvodne hlasovať najskôr vo štvrtok o 11:00, potom sa to presunulo na 17:00, aby sa to nakoniec pre kolapsa jedného z poslancov posunulo na utorok 4. októbra. Je však otázne, či bude musieť financmajster zo svojej pozície odstúpiť, pretože hlasovanie bude veľmi tesné a rozhodnúť môže iba zopár poslancov. Medzi nimi sa najčastejšie spomína meno Tomáša Tarabu (nezaradený), ktorý síce patrí k veľkým kritikom ministra financií, no to, ako napokon zahlasuje zatiaľ nie je také jednoznačné.