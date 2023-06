Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár (57) je po rokovaní parlamentného kontrolného výboru pre činnosť SIS presvedčený, že jeho expartnerku Barboru Richterovú (34) tajná služba nesledovala, ako to tvrdila ona. Podľa neho je za všetkým snaha zdiskreditovať ho pred voľbami a podáva preto na Richterovú trestné oznámenie! Odborník ale vyjadril pochybnosti...

Richterová najskôr Kollára obvinila, že ju pred 11 rokmi brutálne zbil. Šéf parlamentu prízvukuje, že ona v tom čase hodila z veľkej diaľky ich vtedy ročného syna Artura, ktorému by pri páde na zem hrozila smrť, a on ho zachytil. Potom ju za to „iba" prefackal. „Kollár je vplyvný muž. Mám obavu, že ma sleduje SIS,“ napísala Richterová v trestnom oznámení na Kollára. Pripojila k tomu aj štyri ŠPZ áut, ktoré ju vraj sledovali.

Práve preto rokoval mimoriadny výbor na kontrolu SIS. Šéf parlamentu dospel po rokovaní k názoru, že Richterovú SIS nesledovala, ako to ona v trestnom oznámení naznačovala: „Klamala. Po výbore som presvedčený, že sa to bude dať aj dokázať.“ Aj riaditeľ SIS Michal Aláč (38) vylúčil, že by bola tajná služba zneužitá na osobné účely ústavného činiteľa. Myšlienky, ktoré Richterová uviedla v trestnom oznámení, sú podľa Aláča dezinformácie a nezakladajú sa na pravde. Deklaroval, že SIS poskytne polícii plnú súčinnosť. Aláč je však vo funkcii ako nominant Sme rodina.

„NAKA preveruje podozrenia zo sledovania Richterovej. Tri vozidlá máme identifikované. V kontexte týchto zistení budeme vyšetrovať možno aj podozrenia zo zneužívania štátnej moci na súkromné účely,“ povedal ešte vo štvrtok policajný prezident Štefan Hamran pre Rádio Expres. Tieto slová pre zmenu kritizoval predseda výboru Marián Saloň (46) zo Smeru: „Je otázne, či Hamran neporušil zásady ochrany utajovanej skutočnosti, keď hovoril o evidencii vozidiel.“ Na Saloňove slová sme požiadali o reakciu policajné prezídium, no do uzávierky nám neodpovedalo.

