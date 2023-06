Kollár už dlhé mesiace čelí útokom od matky jeho dvoch detí Barbory Richterovej. Tá chce vyššie výživné a najnovšie na neho dokonca podala trestné oznámenie kvôli tomu, že ju vraj v minulosti fyzicky napadol a zbil do bezvedomia! Incident sa odohral pred 12 rokmi v Kollárovej vile na Miami.

Politik sa aktuálne priznal, že Richterovú pred rokmi "vyfackal", ale bránil sa tým, že ublížila ich synovi Arturovi. Kollárove slová potvrdila aj speváčka Patrícia Vitteková, ktorá bola jednou zo svedkýň incidentu. Podľa jej slov Richterová v zápale hnevu údajne malého Artura prehodila cez niekoľkometrovú obývačku s nechutnou nadávkou. Toto malo byť dôvodom, prečo Kollár Richterovú udrel.

„Necítim absolútne žiadnu vinu. Aj v minulosti, aj dnes, aj do budúcnosti ktokoľvek siahne rukou na moje deti, ktokoľvek sa bude snažiť ublížiť na zdraví a živote mojich detí - a už vôbec nehovorím jednoročných lezúňov - tak sa zachovám rovnako, nech je to žena alebo muž. A nehanbím sa zato," vyhlásil dnes Kollár. Podľa politika ide o diskreditačnú kampaň voči Sme rodine, a aby jeho stranu „vygumovali z politického života“. Už včera naznačil, že za Richterovou by mohol stáť právnik a podnikateľ Zoroslav Kollár.

„Barbora bol lacný cieľ. Vybrali si ju,“ povedal Kollár. Rovnako naznačil, že má ísť o rozohratú hru viacerých ľudí, a to aj s politickým pozadím. Do tejto diskreditačnej kampane by mali byť údajne zapojení aj niektorí opoziční politici.

Po chodbách parlamentu sa šíri, že najmä niektoré poslankyne zvažujú otvoriť túto tému aj v pléne Národnej rady. „Keď ma za to niekto bude chcieť odvolávať, budem odvolávaniu čeliť. A nech sa celý svet dozvie, že ma odvolávajú za to, že som chránil zdravie a život svojho dieťaťa,“ vyhlásil Kollár. Tiež uviedol, že neodstúpi zo svojej funkcie predsedu parlamentu kvôli tomuto medializovanému prípadu.

Po Kollárovom priznaní, že pred rokmi udrel svoju expriateľku, viacerí politici vyzvali predsedu parlamentu, aby sa svojej funkcie vzdal. „Ženy sa nebijú nikdy a za žiadnych okolností,“ povedala podpredsedníčka strany Demokrati Andrea Letanovská s tým, že násilie na ženách je neprijateľné. Podľa jej slov dnes sa rozhoduje o tom, akým spôsobom sa v našej spoločnosti postavíme k násiliu na ženách. "Pokiaľ nedopatrením dôjde k tomu, že ho dnes akceptujeme, a zhodneme sa na tom, že je to ospravedlniteľné a normálne, tak potom každý muž môže biť každú ženu a násilie na ženách sa zo slovenských domácností nikdy nedostane," vysvetľovala Letanovská. VIAC VO VIDEU:

Na odstúpenie z funkcie vyzvala Kollára aj strana Smer. "SMER - SSD nie je sudcom okolností prípadu, ale toto priznanie je dostatočným dôvodom, aby B. Kollár sám odišiel z funkcie predsedu parlamentu. Predseda NR SR P. Paška odstúpil z funkcie za nezrealizovaný nákup zdravotníckej techniky, čím preukázal vysokú mieru politickej kultúry. Predseda NR SR B. Kollár by sa mal poobzerať okolo seba, veľmi rýchlo zistí, že avantúry podobného typu výrazne zvyšujú napätie v spoločnosti a nedôveryhodnosť ústavných inštitúcií," uvádza vo svojom stanovisku strana Smer-SD.

Mimoriadne ostré slová adresovala Kollárovi europoslankyňa za stranu Smer Monika Beňová. "Každý z nás robí v súkromí vlastné rozhodnutia a nakoniec ju/ho budú súdiť vlastné deti. Preto som nikdy nekomentovala ani nemudrovala o živote a deťoch a ženách a všetkom okolo toho ani vo vzťahu k Borisovi Kollárovi, s ktorým sa navyše veľa rokov poznám. Mám zato, že každá z mamičiek jeho detí vedela, alebo aspoň mohla tušiť, že nie je “štandardný” partner do rodinného života, možno s výnimkou Sašinej a Nataliinej maminy," píše v úvode Beňová.

"Včera predseda Národnej rady SR na vlastnej tlačovej konferencii povedal, že Barboru vyfackal. Dôvody môžeme veriť jemu alebo jej. Každopádne, facky boli. Boris Kollár nie je iný človek a muž ako ostatní. A priznať sa k tomu, že zbil svoju vtedajšiu partnerku nie je žiadne hrdinstvo a ani nato neexistuje žiadne akceptovateľné “vysvetlenie”. Zvlášť preto, že je predsedom NR SR," myslí si Beňová. Podľa političky by Kollár nemal čakať na návrh na vyslovenie nedôvery, ale urobiť TÚTO VEC! Celý status Beňovej a jej TVRDÝ ODKAZ Kollárovi si prečítajte v našej galérii!