Pozorní sledovatelia nekončiaceho sporu Richterová verzus Kollár hovoria, že si za problémy môže politik sám, že jedna zo žien sa mu musela vymknúť spod kontroly. A zdá sa, že v tom jednoduchá „Popoluška“ nie je sama. Za sebou ma Richterová podľa našich informácií vplyvného milionára Zoroslava Kollára. Osobný spor medzi menovcami, boháčmi a milovníkmi žien trvá údajne roky a sú za ním práve ich najväčšie neresti, čiže peniaze a nežné pohlavie.

Kollárovi sa napriek rôznym incidentom okolo jeho matiek a detí darilo doteraz udržať si imidž starostlivého otca a štedrého partnera. Teraz sa to kvôli Richterovej pomaly mení. Najprv ho obvinila, že sa nestará poriadne o deti. Líder Sme rodina v relácii TV JOJ Na hrane oponoval, že o všetky svoje deti sa stará nadštandardne. Moderátorke Jane Krescanko-Dibákovej povedal: „Pri všetkej úcte, ani vy sa nemáte tak dobre ako moje deti. Platím každému bez rozdielu školu za 2 000 eur, opatrovateľku, auto, dom aj chatu.“

Lenže Richterovej sa to evidentne máli, naďalej otca svojich dvoch synov kritizuje a neustále prichádza s ďalšími útokmi. Začiatkom týždňa prišiel do parlamentu list, v ktorom opísala incident z roku 2012. Mal sa odohrať v Kollárovom dome v Miami. Okolnosti, ktoré opisuje, spomína aj v trestnom oznámení, ktoré podala na NAKA. Údajne má obavy o svoj život. V liste tvrdí, že sa k nej mal Boris Kollár pred jedenástimi rokmi hrubo správať. „Začal ma fackovať a neustále mi opakoval, že mu nebudem hovoriť, ako sa má správať k nášmu synovi, mám ho poslúchať. Snažila som sa pred ním utiecť, no toto sa mi nepodarilo, a keď ma dobehol, tam ma bil ďalej, až kým som neodpadla,“ opísala Richterová.

V trestnom oznámení tvrdí, že svedkami incidentu boli aj Patrícia a Robert Vittekovci, ktorí boli v tom čase v dome. Na tlačovej konferencii, ktorú pre túto kauzu v utorok zvolal šéf parlamentu, vystúpila aj spomínaná Patrícia Vitteková. Jej verzia sa však s verziou Richterovej výrazne rozchádza. Patrícia tvrdí, že bola svedkom žiarlivostných scén, ktoré vyústili do hádky a fyzického napadnutia. Hovorí však, že k vyostreniu situácie prispela Barbora. Rovnako ako Kollár Vitteková tvrdí, že Richterová mala hodiť malého syna Artura cez obývačku asi päť metrov. On ho mal v poslednej chvíli zachytiť aj vďaka tomu, že nablízku bola taburetka, ktorá stlmila jeho pád. Keby ho nechytil, chlapča spadne na zem, čo by mohlo mať veľmi tragické následky. Preto je vraj pochopiteľné, že mu praskli nervy a Richterovú udrel.

Kollár to priznal aj na spomínanej tlačovke. Včera nám do telefónu povedal, že priznanie neľutuje. „Áno, mohol som povedať, že sa to nestalo, ale nebudem klamať. Nie som bitkár ani agresor, nepijem, neužívam drogy, hlavu mám úplne čistú. Keď však hodila dieťa na zem, bola to proste úplne impulzívna reakcia,“ priznal Kollár. Vitteková tvrdí, že k tvrdej bitke, ako ju opisuje Barbora, nedošlo. Na druhý deň už vraj bola v nákupnom centre, odkiaľ si priniesla zopár kabeliek.

Hneď večer po tlačovej konferencii sa cez video na Facebooku opäť vyjadrila aj Richterová. Z papiera znova prečítala, ako sa udalosť stala. Potvrdila aj to, že sa so Zoroslavom Kollárom pozná dlhšie ako s Borisom, no ten podľa nej nemá s touto vecou nič spoločné.

Kollára síce obviňuje z útoku, no akosi zabudla na to, že kedysi útočila aj ona sama na ženu s dieťaťom na rukách. Richterová na ňu vybehla v garáži bratislavského nákupného centra Central. „Malý mal asi rok, mala som ho v nosidle. Počkala si ma v garáži a začala mi vulgárne nadávať do čiernych opíc. Kričala, že som pi*a, ku*va a že nech odtiaľ vypadnem. Nespoznala som ju, pretože mala tmavé vlasy a ja som si ju pamätala ako blondínu. Išla som ďalej, ona stále za nami. Prišla až k nám a opľula mňa aj malého. To som sa už nezdržala a išla som ju v obrane udrieť. Potom ma kopala, hoci som pred sebou v nosiči držala malého. V tom jej spadli okuliare a až vtedy som zistila, že je to Barbora,“ opísala incident. „Ona nie je v poriadku. Nečudujem sa Borisovi, že bránil syna, aj ja som iba bránila svoje dieťa, keď som jej chcela streliť,“ povedala priamo. Ak vás zaujíma, o ktorú Kollárovu matku išlo, DOČÍTATE SA TO V NAŠEJ GALÉRII.

Kollár sa na tlačovke neubránil slzám, čo mnohých prekvapilo. Podľa našich informácií sa však nedávno dozvedel, že 11-ročný syn Artur, ktorého má s Richterovou, hádkami medzi rodičmi trpí, dokonca chce utiecť z domu. Kollár priznáva, že nič neospravedlňuje chlapa, ak udrie ženu, no teraz nejde o neho a Barboru, ale o deti. „Chcel by som sa so synom stretávať rovnako ako so všetkými deťmi. Artur by určite nemal trpieť preto, že my dvaja s Barborou máme problémy,“ uzavrel predseda parlamentu s dôvetkom, že bude žiadať o striedavú starostlivosť.

Aké dozvuky bude mať Richterovej trestné oznámenie, ukážu nielen ďalšie predvolebné prieskumy, ale aj policajné vyšetrovanie. Podľa našich informácií má Barbora pripravené ďalšie „chuťovky“ týkajúce sa Borisa Kollára. Isté teda je, že leto predsedu parlamentu bude poriadne horúce.

