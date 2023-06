Kollár sa tento týždeň priznal, že svoju expartnerku Richterovú "vyfackal", ale bránil sa tým, že ublížila ich synovi Arturovi. Incident sa odohral pred 12 rokmi v jeho vile na Miami. Kollárove slová potvrdila aj speváčka Patrícia Vitteková, ktorá bola jednou zo svedkýň incidentu. Podľa jej slov Richterová v zápale hnevu údajne malého Artura prehodila cez niekoľkometrovú obývačku s nechutnou nadávkou. Toto malo byť dôvodom, prečo Kollár Richterovú udrel.

„Necítim absolútne žiadnu vinu. Aj v minulosti, aj dnes, aj do budúcnosti, ktokoľvek siahne rukou na moje deti, ktokoľvek sa bude snažiť ublížiť na zdraví a živote mojich detí, tak sa zachovám rovnako, nech je to žena alebo muž. A nehanbím sa za to," vyhlásil Kollár. Podľa politika ide o diskreditačnú kampaň voči Sme rodine, a aby jeho stranu „vygumovali z politického života“.

Netrvalo dlho, a na priznanie Kollára zareagovali aj známe političky. Viaceré zastávajú názor, že násilie na ženách je neprijateľné a očakávajú zo strany Kollára vyvodenie zodpovednosti. Poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková (39) sa k téme vyjadrila len stručne s odôvodnením, že nechce parazitovať na nešťastí iných. "To, čo spravil Boris, no úplne na blba. Keď mu aj uleteli nervy, čo by sa nemalo samozrejme stať, tak sa ospravedlním a poviem, že to bolo nesprávne. A nie, že to bolo v poriadku, a keď mám správny dôvod, spravím to znova," vyjadrila sa Bittó Cigániková.

"Boris neblbni, však si predseda parlamentu. Díva sa na teba celé Slovensko a ty vlasne povieš: keď máte správny dôvod, tak je to okey," kritizovala ďalej Bittó Cigániková. "Nepáči sa mi ani to, čo robí pani Richterová. Nemám z toho vôbec dobrý pocit. Nejdem ju nijako súdiť ako matku a neschvaľujem, čo sa jej stalo, ale dá sa to riešiť v tichosti a cez orgány na to určené," hovorí ďalej. Podľa Bittó Cigánikovej, to čo teraz Richterová robí, je nekorektné k vlastným deťom. "Tiež mám doma dvoch synov a určite deckám neprospeje, keď si budú čítať o mamine a tatinovi takéto veci," vraví politička.

"Považujem za veľmi vážne čo sa stalo, ale za oveľa vážnejšie považujem to, že predseda parlamentu povie: ja by som to zopakoval. Všetky tie krčmové typy chlapov si teraz povedia: okey, je to v poriadku, môžem ladiť ženu, keď mám na to dobrý dôvod," doplnila Bittó Cigániková. Zdôraznila, že nechce sa na téme politicky voziť či vyzývať Kollára k odstúpeniu, lebo to ešte viac škodí ich deťom.

