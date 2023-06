Kollárovi sa napriek rôznym incidentom okolo jeho matiek a detí darilo doteraz udržať si imidž starostlivého otca a štedrého partnera. Teraz sa to kvôli Richterovej pomaly mení. Najprv ho obvinila, že sa nestará poriadne o deti. Líder Sme rodina v relácii TV JOJ Na hrane oponoval, že o všetky svoje deti sa stará nadštandardne. Moderátorke Jane Krescanko-Dibákovej povedal: „Pri všetkej úcte, ani vy sa nemáte tak dobre ako moje deti. Platím každému bez rozdielu školu za 2 000 eur, opatrovateľku, auto, dom aj chatu.“

Na snmke podnikateľ Boris Kollár s Barborou Richterovou v čase, keď boli spolu. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Lenže Richterovej sa to evidentne máli, naďalej otca svojich dvoch synov kritizuje a neustále prichádza s ďalšími útokmi. Začiatkom týždňa prišiel do parlamentu list, v ktorom opísala incident z roku 2012. Mal sa odohrať v Kollárovom dome v Miami. Okolnosti, ktoré opisuje, spomína aj v trestnom oznámení, ktoré podala na NAKA. Údajne má obavy o svoj život. V liste tvrdí, že sa k nej mal Boris Kollár pred jedenástimi rokmi hrubo správať. „Začal ma fackovať a neustále mi opakoval, že mu nebudem hovoriť, ako sa má správať k nášmu synovi, mám ho poslúchať. Snažila som sa pred ním utiecť, no toto sa mi nepodarilo, a keď ma dobehol, tam ma bil ďalej, až kým som neodpadla,“ opísala Richterová.

Nora Mojsejová Zdroj: Ingrid Timková

Kollár pre túto kauzu v utorok zvolal tlačovú konferenciu, kde vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá bola svedkom ich incidentu v dome na Miami. Jej verzia sa však s verziou Richterovej výrazne rozchádza. Patrícia tvrdí, že bola svedkom žiarlivostných scén, ktoré vyústili do hádky a fyzického napadnutia. Hovorí však, že k vyostreniu situácie prispela Barbora. Rovnako ako Kollár Vitteková tvrdí, že Richterová mala hodiť malého syna Artura cez obývačku asi päť metrov. On ho mal v poslednej chvíli zachytiť aj vďaka tomu, že nablízku bola taburetka, ktorá stlmila jeho pád. No a na túto jeho kauzu zareagovala aj Nora Mojsejová.

"Smejem sa, lebo som dlho nič nečítala, nechodím na internet. A teraz aké pletky sú s tým Borisom Kollárom, čo vyfackal jednu z tých slečien (smiech). Zaujímavé je, že ona až teraz na to prišla, že ju prefackal! Po 10 rokoch to dala von. To je ale strašidelné, čo sa tu deje. Aspoň mám zábavu a zasmejeme sa," povedala vo videu Nora.

"A teraz som čítala, že všetci vyzývajú toho chudáka Borisa, aby sa vzdal svojej funkcie v parlamente. Myslím si, že keby všetci tí, ktorí udreli ženu, sa mali vzdať funkcie, tak nám nemá možno kto vládnuť a nemá byť kto v tom parlamente. Toto je na tom najväčšia sranda, že zlodej kričí, chyťte zlodeja," dodala.