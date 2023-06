Najznámejší multiotecko dospel po zasadnutí výboru k názoru, že Richterovú SIS nesledovala, ako to ona v trestnom oznámení naznačovala a ŠPZ áut, ktoré ju mali údajne sledovať, si podľa jeho slov vymyslela: „Bude sa dať dokázať, že Richterová klamala.“ Podľa predsedu parlamentu jeho expartnerka klamala aj o priebehu incidentu v Miami, kde ju podľa jej slov Kollár bezdôvodne napadol: „Potvrdila to svedkyňa incidentu Patrícia Vitteková a mám na to ďalších svedkov z USA.“

Kollár následne opätovne potvrdil, že Richterovú pred 12 rokmi prefackal, lebo ohrozovala zdravie ich syna Artura. Ak vraj bude chcieť ktokoľvek ublížiť jeho deťom, tak bude reagovať rovnako: „Vždy budem chrániť svoje deti.“ Šéf Sme rodina trvá na tom, že Richterová hodila vtedy ročného Artura z veľkej diaľky a on ho zachytil, inak by mu hrozilo zabitie: „Políciu som nevolal, lebo Artur by vyrastal bez matky. Doteraz by bola v americkej base.“

Podľa multiotecka sa toto všetko deje kvôli blížiacim sa voľbám, pretože ho vraj niekto chce zdiskreditovať. Odmieta, že by mohli byť voľby ovplyvňované, no niekto chce vraj manipulovať verejnú mienku: „Na generálnu prokuratúru idem podať trestné oznámenie na Richterovú a osoby, ktoré za ňou stoja.“ Kollár novinárom vyhýbavo odpovedal na otázku, prečo Richterovú prefackal, keď už nebolo dieťa v ohrození života. „Keby to nebola urobila (Richterová), nič ďalšie by sa nestalo. Budem chrániť svoje deti.“ Na záver zopakoval, že kvôli tomuto incidentu neplánuje odstúpiť z funkcie predsedu parlamentu.

Pozrite si v galérii snímky Kollára, Richterovej a syna Artura, keď boli medzi expartermi ešte dobré vzťahy.

