Podľa slov polície sa pri enormnom počte žiadateľov nedalo vyhnúť zdržaniu a dlhým zástupom ľudí. "Z našej strany sme urobili maximum, na oddeleniach dokladov sme zabezpečili maximálny počet pracovníkov. Na prijímanie žiadostí o vydanie dokladov využívame všetky pracoviská. Ich chod je počas stránkových hodín zabezpečený nepretržite, bez obedňajšej prestávky," skonštatovala Bárdyová s tým, že vyhotovovanie dokladov zabezpečuje Národné personalizačné centrum, ktorého kapacity sú naplnené. Polícia eviduje podobný rekord z 23. mája 2012, keď si o doklady žiadalo 7773 občanov.

Na Slovensku kolujú informácie, že húfne vybavovanie cestovných dokladov súvisí s dianím na Ukrajine. Zvýšený záujem je predovšetkým o cestovné pasy pre deti. Išli sme sa preto pozrieť a opýtať ľudí, či sú tieto správy pravdivé. Môžeme potvrdiť, že oddelenie dokladov v Bratislave zažíva skutočný nápor. V stredu (3.2.) po obede v budove Klienstkeho centra stálo niekoľko desiatok ľudí. Nebolo im príliš do reči, na naše otázky odpovedali len anonymne a bez fotky.

Žena vo veku približne 35 rokov uviedla, že v centre čaká kvôli synovi. Chcela mu totiž vybaviť cestovný doklad. "Je to aj kvôli vojne na Ukrajine. Zatiaľ sa ale nechystáme odísť. Krajinu kam by sme išli keď sem príde vojna nemáme premyslenú," povedala nám. Mladšia žena s malou dcérkou zas prezradila, že čaká na pas aj kvôli situácii na Ukrajine. "S občianskym preukazom sa dá totiž chodiť iba po Európskej únii. Krajinu kam pôjdeme ak príde k najhoršiemu zatiaľ nemáme určenú," vysvetlila.

Muž vo veku približe 40 rokov tiež so synom čakal na cestovný pas. Dôvodom bol koniec platnosti. "Je to preventívne opatrenie, keby náhodou bolo treba utiecť kvôli vojne. Bez pasu sa človek moc nepohne. Iba po EÚ. Nemám premyslené, že kam by sme išli. Pas by sme aj tak museli meniť, tak sme to urobili preventívne teraz. A môj názor na vojnu? Samozrejme celé zle," povedal nám.

Vo štvrtok (3.3) bola situácia podobná. Už ráno bolo Klientske centrum preplné. Nachádzali sa v ňom najmä mamičky s malými deťmi.

Článok pokračuje na ďalšej strane!