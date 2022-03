Vojna na Ukrajine zasiahla takmer celý svet. Mnohí ľudia dokázali predovšetkým to, akí dokážu byť solidárni. Prejavuje sa to nielen v ich domovoch, kde sú ochotní ubytovať utekajúcich obyvateľov nášho východného suseda či finančnou pomocou, ale aj dobrovoľníctvom priamo na slovensko-ukrajinských hraniciach. Pomáhať sa rozhodli bežní občania, ale aj známe osobnosti či politici. Ruku k dielu pridal premiér Eduard Heger, prezidentka Zuzana Čaputová, či poslankyňa Janka Bittó Cigániková. To je samozrejme len výber pár mien z veľkého zástupu ľudí. O ich pomoci vieme aj vďaka fotografiám či videám zverejnených na ich sociálnych sieťach, čo však ich snahu a úmysel nijako neznevažuje. Existujú však aj politici, ktorí sa rozhodli pomôcť bez toho, aby o tom verejnosť informovali.

Aspoň teda nie dobrovoľne. Jedným z nich je aj bývalý český premiér slovenského pôvodu Andrej Babiš. Toho sa nám podarilo "vymáknuť" v stredu popoludní na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom, kam prišiel celkom tajne. "Priletel som ráno z Prahy do Košíc o ôsmej. Išli sme rovno za primátorom Veľkých Kapušian, ktorému sme poslali predtým dva kamióny humanitárnej pomoci. To poslalo moje hnutie ANO. Poslal som pánovi primátorovi aj nejaké peniaze, aby mohol riešiť dôležité veci a navštívili sme teraz aj tie sklady," prezradil nám po tom, čo sme ho oslovili s prosbou o krátky rozhovor.

Volodymyr Zelenskyj zostáva pri svojich vojakoch v Kyjeve. Zdroj: Twitter/Volodymyr Zelenskyj, Kvartal 95

Babiš nám prezradil, ako sa mu podarilo v súčasnej situácii angažovať. "Hovorili sme s nejakými ľuďmi, ktorí prišli z Kyjeva. Je o nich postarané. Potom sme sa boli pozrieť aj na prechode Veľké Slemence. Je tam plno aj českých dobrovoľníkov. Sú veľmi aktívni, samozrejme aj Slováci. Pomáhame tiež na území Českej Republiky, podieľal som sa na repatriácii 88 volynských Čechov. Organizovali sme ich prevoz zo Žitomiru na slovenskú hranicu," dodal s tým, že hoci už nie je v Čechách vo vláde, vie a chce pomáhať tak, ako môže.

