Odborníci špekulujú o mentálnom zdraví ruského agresora. Je Putin vážne chorý? Stratil schopnosť zvažovať riziká? Podľa lekárov môže vraj za vojnovým rozhodnutím ruského prezidenta stáť delirium alebo mozgová hmla spôsobená dlhým covidom.

Veštkyňa prezradila, čo na to hovoria hviezdy. „Dátumy Putina a Zelenského prekvapujú, súčty ich dní a mesiacov narodenia sú rovnaké, no významovo diametrálne odlišné,“ hovorí Daniela Paculíková z vesti.sk.

Putin má Napoleonov komplex

Putinov deň narodenia hovorí podľa odborníčky o skúsenosti a potrebe všetko si vyskúšať na vlastnej koži, o citlivosti, pravdivosti, priamočiarosti, vysokých cieľoch ale i o tom, že nikdy nehovorí naprázdno.

„Čo povie, to aj urobí. Jeho veľkým mínusom je riskovanie a intrigánstvo,“ zdôrazňuje veštkyňa s tým, že má rád materiálne zabezpečenie. Putin je podľa nej jasný vodca, je rád, keď idú veci tak, ako si to praje. Numerológia túto danosť nazvala Napoleonovým komplexom, no prezidentovi akejkoľvek krajiny vodcovské čísla nesmú chýbať.

Diplomaciu a politiku má zakódovanú v mene a priezvisku, je vzdelaný a rodený stratég. Jeho myslenie má však niekedy ničivé tendencie. Jednanie je činorodé, praktické a cieľavedomé.

Nerovnováha ho ničí

Nerovnováha ho doslova ničí, preto sú jeho rozhodnutia vopred starostlivo premyslené. Nechýba mu odvaha, podnikavosť, motivácia a úspech.

Z roku jeho narodenia vyplýva, že je mimoriadne silný, húževnatý a schopný dosiahnuť čokoľvek. Má vodcovské schopnosti so zmyslom pre detaily. Jeho život je komplikovaný a pri porušení rovnováhy je popudlivý a náladový.

Momentálne sa podľa numerologičky nachádza v kritickej ročnej vibrácii, keď má sklon k unáhleným rozhodnutiam, ktoré vedú k obmedzeniam a frustrácii. Na každom kroku naráža na prekážky. Pri vyrovnanej energii mu tento rok môže priniesť úspech, ale vplyvom stresu sa zhoršujú jeho zdravotné problémy až do vážnych diagnóz.

Boj medzi osobným životom a službou

Podľa karmickej astrológie v duši Putina prebieha boj medzi osobným životom a neosobnou službou ľudstvu. Jeho duša má v sebe veľkú pýchu Leva, je rada v popredí a sama seba vidí ako stred Vesmíru.

Karmou súčasnosti je naučiť sa kráčať životom ľahko, nevystrkovať rožky. Musí pochopiť, že opúšťa trón, už nemôže ovládať a využívať iných. Masku musí odložiť a tým objaví seba ako nosiča vody pre ostatných. Nesmie si robiť z ostatných ľudí rebrík k dosiahnutiu svojich cieľov.

Mal by odsunúť svoje potreby a nahradiť ich humánnym postojom a solidaritou pre všetko okolo seba. Musí sa naučiť robiť kompromisy.

Horoskop Volodymyra Zelenského nájdete na ďalšej strane